Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#КНКА#Китай#МНЛС#Луна31.12.2021 14:45

Роскосмос и КНКА разработают перечень проектов для Программы сотрудничества на 2023-2027 гг.

Госкорпорация «Роскосмос» совместно с Китайской национальной космической администрацией (КНКА) разработает перечень актуальных взаимовыгодных проектов, которые будут включены в новую Программу сотрудничества на 2023-2027 года.

Данная работа станет продолжением программы российско-китайского сотрудничества в области космоса на 2018-2022 годы. Программа за время ее действия зарекомендовала себя как эффективный инструмент, позволяющий стимулировать и контролировать российско-китайское взаимодействие на уровне промышленности.

В рамках Российско-Китайской Комиссии по подготовке регулярных встреч глав правительств действует Подкомиссия по сотрудничеству в области космоса, заседания которой проходят на регулярной основе.

Так, в ноябре 2017 года в рамках 22-й встречи глав правительств России и Китая Госкорпорация «Роскосмос» и КНКА подписали программу сотрудничества в области космоса на 2018-2022 годы, включающую шесть разделов: изучение Луны и дальнего космоса, космическая наука и связанные с ней технологии; спутники и их применение; элементная база и материалы; сотрудничество в области данных дистанционного зондирования Земли; мониторинг «космического мусора» и другие темы. Сотрудничающие организации обеих сторон приступили к реализации проектов в рамках указанной программы.

В настоящее время наиболее масштабным проектом российско-китайского сотрудничества в области космоса является создание Международной научной лунной станции, предусматривающее строительство к 2035 году на поверхности и орбите вокруг Луны комплекса экспериментально-исследовательских средств для широкого профиля научных работ. Особенностью указанного проекта является открытость для участия в нем других международных партнеров.

В связи с этим ведется работа по созданию соответствующей нормативно-правовой базы. В марте текущего года подписан межправительственный Меморандум о взаимопонимании о сотрудничестве в области создания Международной научной лунной станции.

Прорабатывается проект юридически обязательного российско-китайского межправительственного соглашения по указанной теме, подписание которого запланировано в 2022 году.

Предполагается, что МЛНС будет включать в себя:

Систему перелета между Землей и Луной;

вспомогательную систему длительного периода эксплуатации на поверхности Луны;

систему перемещения по лунной поверхности и выполнения операций;

автоматические средства с комплексами научной аппаратуры;

наземные вспомогательные и прикладные программные системы и т.д.

Возможные области кооперации:

Разработка стратегии и координация, связанные с исследованием и использованием Луны, определение областей сотрудничества и планирование, включая разработку дальнейших шагов в отношении исследования и использования Луны;

совместное обоснование научных и инженерных задач в рамках создания МЛНС;

совместная разработка правовых документов, регулирующих отношения;

исследование существующих стандартов, которые могут быть использованы при создании МЛНС;

совместное проведение концептуального и предварительного проектирование, моделирования и валидации МЛНС и ее составных частей;

совместное проведение научно-технических исследований, разработки и создание космических средств, в том числе, сборка, интеграция и испытания составных частей МЛНС;

сотрудничество по запуску составных частей МЛНС, совместная эксплуатация, управление, включая поддержку наземных станций и другие мероприятия;

проведение обмена научно-техническими данными, совместных научных исследований и космических экспериментов, которые проводятся в соответствии с законодательством Сторон в области экспортного контроля.

Госкорпорация «Роскосмос» и КНКА уже приступили к реализации межведомственных соглашений о сотрудничестве в рамках координации российской миссии с орбитальным космическим аппаратом «Луна-Ресурс-1» (ОА) и китайской миссии исследования полярной области Луны «Чанъэ-7», а также о сотрудничестве в области создания объединенного Центра данных по исследованию Луны и дальнего космоса, подписанные 17 сентября 2019 года.

Кроме того, ведется работа по развитию российско-китайского сотрудничества в области спутниковой навигации, в частности в области обеспечения совместимости и взаимодополняемости навигационных систем ГЛОНАСС и Beidou.

Завершается работа по согласованию с китайской стороной межведомственного соглашения о сотрудничестве в области обеспечения взаимодополняемости систем ГЛОНАСС и Beidou в части системных шкал времени.

Кроме того, имеются планы по оказанию поддержки развития наземного сегмента национальных спутниковых систем. В этой связи назначенные организации с российской и китайской сторон к настоящему времени определили места взаимного размещения наземных измерительных станций ГЛОНАСС и Beidou, которые планируются к установке в 2022 году.

29 ноября 2021 года подписана Российско-Китайская Дорожная карта сотрудничества в области спутниковой навигации на 2021-2025 годы, которая включает в себя планы по интегрированному и инновационному развитию систем ГЛОНАСС и Beidou.

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