Source: Russia Federal Space

#Министерство обороны#Космодромы#Орбитальные группировки31.12.2021 18:00

Около 60 % российских космических аппаратов находятся под управлением космических войск ВКС

В 2021 году специалисты космических войск Воздушно-космических сил обеспечили проведение 24 запусков космических аппаратов различного назначения, проведенных с космодромов Плесецк, Байконур, Восточный, в ходе которых на орбиту выведено 15 российских космических аппаратов. Из них 12 космических аппаратов приняты на управление Главным испытательным космическим центром (ГИКЦ) имени Г.С.Титова. Об этом сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.

В составе орбитальной группировки космических аппаратов России сегодня находится более 160 космических аппаратов различного назначения. В течение минувшего года дежурные силы ГИКЦ имени Г.С.Титова с высокой точностью выполнили все запланированные сеансы управления космическими аппаратами российской орбитальной группировки, около 60% которой находится на управлении наземного автоматизированного комплекса управления Космических войск ВКС.

В настоящее время ведутся разработки командно-измерительных систем нового поколения для переоснащения отдельных командно-измерительных комплексов ГИКЦ им. Г.С.Титова. Ввод в эксплуатацию унифицированных командно-измерительных средств позволит перейти к новым технологиям управления космическими аппаратами российской орбитальной группировки и сократить в несколько раз перечень модификаций технических средств управления предыдущих поколений.

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