Source: Russia Federal Space

#НПО Энергомаш31.12.2021 11:00

Итоги работы НПО Энергомаш в 2021 году

Жидкостные ракетные двигатели разработки и производства НПО Энергомаш (входит в Госкорпорацию «Роскосмос») за 12 месяцев 2021 года использовались в 24-х из 25-ти российских космических орбитальных пусков на ракетах-носителях семейств «Союз-2», «Протон М» и «Ангара». Все пуски — успешные. Помимо этого, в 2021 году двигатели РД-180 обеспечили четыре пуска американских ракет-носителей «Атлас-5», а РД-181 — два пуска американских ракет-носителей «Антарес». Итого, в 30 пусках успешно отработали сто тридцать двигателей разработки и производства НПО Энергомаш.

Двигатели НПО Энергомаш вывели в космос такие уникальные полезные нагрузки, как гидрометеорологический комплекс «Арктика-М», многоцелевой лабораторный модуль российского сегмента Международной космической станции «Наука», транспортный пилотируемый корабль «Союз МС-19» в рамках научно-просветительского проекта «Вызов», а также зарубежные космические аппараты мобильной спутниковой связи OneWeb, космический аппарат Lucy для исследования троянских астероидов Юпитера.

В феврале 2021 года завершено создание двигателестроительного холдинга во главе с НПО Энергомаш. В периметр интегрированной структуры включено КБхиммаш им. А.М. Исаева. В единый холдинг объединены 7 ведущих российских предприятий, которые производят в России 91% жидкостных ракетных двигателей и двигательных установок для космических аппаратов. Как отметил генеральный директор НПО Энергомаш Игорь Арбузов, в рамках двигателестроительного холдинга формируется эффективная кооперация между предприятиями, сокращаются затраты на создание новых производственных мощностей, распределяется загрузка как в производстве, так и в КБ.

«Мы начали менять подходы к созданию ракетных двигателей, процесс этот не быстрый, но он должен стать новой идеологией в проектировании двигателей», — добавил Игорь Арбузов.

В течение 2021 года в научно-испытательном комплексе НПО Энергомаш выполнена серия огневых испытаний нескольких экземпляров жидкостного ракетного двигателя РД-171МВ для ракеты «Союз-5». Программа испытаний выполнена в полном объеме. Также НПО Энергомаш отправил двигатель РД-171МВ в РКЦ «Прогресс» (входит в Роскосмос) для сборки и испытаний в составе первой ступени ракеты-носителя. В 2022 году начинается поставка РД-171МВ для летных испытаний.

«Успешные испытания РД-171МВ — это заслуга и оценка результата труда всего коллектива, поскольку создание двигателя и его дальнейшая работа полностью зависит от уровня конструкторских и технологических решений», — отметил заместитель генерального директора, главный конструктор Пётр Лёвочкин.

Еще одно важное событие 2021 года — завершение разработки конструкторской документации РД-191М для модернизированной «Ангары-А5М». Напомним, что двигатель РД-191М отличается от РД-191 по уровню тяги — он форсируется на 10%. В связи с этим изменился целый ряд конструктивных элементов. Конструкторской документация РД-191М подготовлена, в том числе в виде электронной 3D-модели. Огневые испытания первого экземпляра двигателя РД-191М запланированы на 2022 год.

В рамках плана по техническому развитию предприятия на 2021 год выполнен масштабный комплекс мероприятий по модернизации основного производства и повышению его технического уровня, ремонту и реконструкции объектов. В научно-испытательном комплексе НПО Энергомаш завершены работы по созданию новой системы подачи жидкого кислорода. Система предназначена для проведения огневых испытаний модельных установок и агрегатов ЖРД на компонентах «жидкий кислород — керосин» и не имеет аналогов в России. Также Завершена модернизация одного из стендов для испытаний подшипников. По заказу НПО Энергомаш компания «Протон-ПМ» (входит в Роскосмос) разработала и установила новую систему автоматического управления процессом испытаний на ресурсную прочность подшипников, которые входят в конструкцию агрегатов ракетных двигателей.

Специалисты НПО Энергомаш показали высокие результаты не только в работе, но и в спорте: по итогам Пятой отраслевой спартакиады спортсмены НПО Энергомаш заняли второе место, а по общим итогам спортивных достижений стали лучшим, получив кубок Роскосмоса.

Об уровне квалификации специалистов НПО Энергомаш говорят и результаты чемпионата «Молодые профессионалы Роскосмоса — 2021». Участники команды НПО Энергомаш заработали две призовые медали и две награды «За профессионализм».

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