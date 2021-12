30.12.2021 Rozmowa wiceministra Pawła Jabłońskiego z patriarchami kościołów w Jerozolimie dot. sytuacji chrześcijan w Ziemi Świętej

Source: Government of Poland in Polish

Rozmowa wiceministra Pawła Jabłońskiego z patriarchami kościołów w Jerozolimie dot. sytuacji chrześcijan w Ziemi Świętej30.12.2021

“W okresie świąt Bożego Narodzenia – tak wyjątkowym dla wszystkich chrześcijan na całym świecie – solidaryzujemy się z naszymi braćmi w wierze w Ziemi Świętej, którzy często stają się celem ataków ze strony radykalnych grup” – powiedział wiceminister Jabłoński podczas wideokonferencji z patriarchami kościołów w Jerozolimie: Patriarchą Świętego Miasta Jerozolimy i całej Palestyny Teofilem III oraz Kustoszem Ziemi Świętej Ojcem Francesco Pattonem.

Podczas spotkania poświęconego sytuacji chrześcijan w Ziemi Świętej wyrażono zaniepokojenie przypadkami agresji na tę grupę ze strony osadników oraz dyskutowano o jej możliwym wsparciu przez społeczność międzynarodową.

Do chrześcijan w Palestynie dociera także Polska Pomoc. Jak zaznaczył wiceminister Jabłoński – „Projekty z zakresu pomocy rozwojowej i humanitarnej finansowane z funduszu Polskiej Pomocy oferują pole do współpracy i do wsparcia chrześcijan na Zachodnim Brzegu i w Strefie Gazy”. W mijającym roku Biuro Przedstawiciela RP w Ramallah zrealizowało 6 projektów Polskiej Pomocy, z czego 50% stanowiły działania na rzecz społeczności chrześcijańskiej.

Łukasz JasinaRzecznik Prasowy MSZ

