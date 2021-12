30.12.2021 Interpretacja ogólna w zakresie definicji transakcji kontrolowanej

Source: Government of Poland in Polish

Minister Finansów wydał interpretację ogólną w zakresie definicji transakcji kontrolowanej [1].

Interpretacja wyjaśnia pojęcie transakcji kontrolowanej w kontekście zidentyfikowanych trudności interpretacyjnych.

W szczególności wskazuje jak rozumieć poszczególne elementy składowe definicji transakcji kontrolowanej, takie jak: występowanie działań o charakterze gospodarczym, identyfikowanie działań na podstawie rzeczywistych zachowań stron, ustalenie lub narzucenie warunków w wyniku powiązań.

Cel wydania interpretacji ogólnej

Interpretacja ogólna wyjaśnia, w jaki sposób należy rozumieć definicję transakcji kontrolowanej w kontekście zidentyfikowanych trudności interpretacyjnych w tym zakresie.

Wyjaśnienie definicji transakcji kontrolowanej, wprowadzonej do regulacji w zakresie cen transferowych od 1 stycznia 2019 r., ma ułatwić podatnikom odpowiednią klasyfikację zdarzeń, wraz z konsekwencjami na gruncie cen transferowych, obejmującymi w szczególności identyfikację obowiązków w zakresie dokumentacji cen transferowych oraz sprawozdawczości.

Zakres interpretacji nie obejmuje zagadnień nieodpłatnego świadczenia oraz przypisania dochodu do zakładu zagranicznego.

Definicja transakcji kontrolowanej

Interpretacja odnosi się do elementów definicji, które należy uwzględnić przy ocenie, czy dane zdarzenie gospodarcze stanowi transakcję kontrolowaną, tj.:

występowanie działań o charakterze gospodarczym,

identyfikowanie działań na podstawie rzeczywistych zachowań stron,

ustalenie lub narzucenie warunków w wyniku powiązań.

Na działalność gospodarczą składają się działania o charakterze gospodarczym. Nie oznacza to jednak, że działanie o charakterze gospodarczym wymaga każdorazowo prowadzenia działalności gospodarczej. Co do zasady, działanie o charakterze gospodarczym wymaga istnienia tych samych cech konstytuujących, które definiują działalność gospodarczą. Podstawową cechą działania o charakterze gospodarczym jest jego cel zarobkowy, rozumiany jako nastawienie (zamiar) na osiągnięcie zysku. Rezultat działania może, ale nie musi, zmaterializować się dla stron jako zysk. Działaniami gospodarczymi mogą być działania o charakterze jednorazowym.

Ocena, czy działanie stanowi transakcję kontrolowaną, powinna następować indywidualnie dla każdego przypadku, z uwzględnieniem jego specyfiki. Wydana interpretacja będzie pomocna podatnikom, aby odpowiednio zaklasyfikować zdarzenia dla potrzeb przepisów o cenach transferowych i w konsekwencji prawidłowo zidentyfikować obowiązki w zakresie lokalnej dokumentacji cen transferowych oraz sprawozdawczości

– wyjaśnia wiceminister finansów Jan Sarnowski.

Link do interpretacji ogólnej.

[1] zawartej w art. 11a ust. 1 pkt 6 ustawy o CIT oraz art. 23m ust. 1 pkt 6 ustawy o PIT

