30.12.2021 Dzięki żołnierzom Wojska Polskiego Polacy mogą czuć się bezpiecznie

„Słyszymy na co dzień, że żołnierze Wojska Polskiego pełnią służbę na granicy polsko-białoruskiej. To ważna i potrzebna służba. To służba, która sprawiła, że atak hybrydowy przeprowadzony przez reżim Łukaszenki na Polskę, na Unię Europejską nie powiódł się. Oprócz tej ważnej służby, za którą jesteśmy niewątpliwie wdzięczni żołnierzom Wojska Polskiego, na co dzień żołnierze ćwiczą, podnoszą swoje umiejętności, ale także zapewniają bezpieczeństwo naszej Ojczyźnie” – powiedział Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej podczas spotkania z żołnierzami Wojska Polskiego.

W czwartek 30 grudnia 2021 r. szef MON spotkał się z żołnierzami, którzy codziennie pełnią dyżury bojowe w powietrzu, pomagają walczyć z pandemią, usuwają niewybuchy, transportują chorych i organy do transplantacji.

Szef MON przypomniał, że kilka tysięcy żołnierzy Wojska Polskiego codziennie pomaga chorym i wspiera służbę zdrowia w walce z pandemią COVID-19. Pomocy cywilnej służbie zdrowia udziela 16 szpitali wojskowych, 5 Wojskowych Ośrodków Medycyny Prewencyjnej oraz 14 wojskowych laboratoriów diagnostycznych. Codziennie chorymi opiekuje się około 2,5 tys. wojskowych medyków. Wojsko Polskie wspiera dziesiątki szpitali, punktów szczepień i stacji sanitarno-epidemicznych. Żołnierze pobierają wymazy, transportują leki i sprzęt medyczny, pomagają w DPS-ach. Wojska Obrony Terytorialnej prowadzą infolinię wsparcia dla seniorów i kombatantów oraz oferują pomoc w dotarciu na szczepienia. Funkcjonuje tymczasowy szpital covidowy na wojskowym Okęciu oraz modułowy przy Szaserów w Warszawie. Żołnierze Żandarmerii Wojskowej wspierają służby w weryfikacji kwarantanny. Na terenie całego kraju działa ponad 40 grup dezynfekcyjnych oraz 31 wymazowych.

„Mijają dwa lata, odkąd żołnierze Wojska Polskiego wspierają cywilną służbę zdrowia w walce z pandemią. Kilka tysięcy żołnierzy, którzy wspierają cywilną służbę zdrowia, 16 szpitali wojskowych, laboratoria wojskowe także służą temu, żeby skutecznie przeciwdziałać rozprzestrzenianiu się epidemii”

– zaznaczył szef MON.

Minister podkreślił, że żołnierze wykonują również wiele innych zadań na rzecz bezpieczeństwa w kraju oraz poza jego granicami w ramach misji zagranicznych.

„Niewątpliwe ważną rolę wypełniają także piloci i żołnierze służący w Siłach Powietrznych. Przede wszystkim strzegą polskiego nieba, a więc stanowią załogi dyżurne statków powietrznych. Przypomnę, że Siły Powietrzne strzegą polskiego nieba, ale także w ramach misji Air Policing strzegą także nieba nad Litwą, Łotwą i Estonią. Wspierają także pacjentów, którzy oczekują na transplantację. Żołnierze Sił Powietrznych uczestniczą w organizowaniu pomocy humanitarnej. Ważną rolę odgrywają również saperzy. Tak wiele lat po zakończeniu drugiej wojny światowej wciąż unieszkodliwiają niewybuchy”

– powiedział M. Błaszczak.

Piloci lotnictwa transportowego i lotnictwa Marynarki Wojennej przez cały rok pełnią dyżury w ramach Akcji Serce. W mijającym roku wykonali 77 lotów ratujących ludzkie życie, transportując narządy do przeszczepów oraz pacjentów wymagających natychmiastowych hospitalizacji.

Wojskowi lotnicy odpowiadają także za transporty humanitarne. W 2021 roku wykonali 25 lotów z pomocą humanitarną m. in. do Libanu, Iraku, Afganistanu, Kosowa, Bośni i Hercegowiny.

Na służbie cały rok są także patrole saperskie i zespoły rozminowania grup nurków-minerów, które w 2021 roku zrealizowały ponad 7 tys. zgłoszeń, podejmując i niszcząc niemal 260 tys. niewybuchów i niewypałów.

