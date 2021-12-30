Source: Russian Federation State Statistics Service

10% индивидуальных предпринимателей и малого бизнеса переписались через портал Госуслуги.ру: предварительные результаты экономической переписи малого бизнеса

Росстат представляет первые оперативные итоги экономической переписи малого бизнеса, которая прошла в апреле 2021 года.

В ходе переписи информацию о ключевых показателях экономической деятельности предоставили все категории индивидуальных предпринимателей, микро- и малые предприятия. Впервые для сбора отчетности использовался портал Госуслуги.ру.

Всего в экономической переписи малого бизнеса приняли участие 1 млн 985 тыс. индивидуальных предпринимателей и 2 млн 741 тыс. микро- и малых предприятий. Через портал Госуслуги заполненную отчетность сдали 10% участников переписи.

В ходе переписи Росстат получил информацию о количестве фактически действующих предприятий и индивидуальных предпринимателей, их выручке (доходе от предпринимательской деятельности), а также о численности работников (включая партнеров и членов семьи, помогающих в хозяйственной деятельности) и ряде других ключевых показателях деятельности малого бизнеса.

По итогам переписи малого бизнеса в 2020 году вели экономическую деятельность 1 млн 411,7 тыс. малых и микропредприятий. В них работали 10 млн 309,3 тыс. человек, выручка составила 48 трлн 948,4 млрд руб., а инвестиции – 1 трлн 898,5 млрд руб.

Число индивидуальных предпринимателей, осуществлявших деятельность в 2020 году, составило 2 млн 303,1 тыс. человек. У них работало в качестве наемных сотрудников, партнеров и членов семьи, помогающих вести хозяйственную деятельность, 5 млн 371,1 тыс. чел. (цифра включает и самих индивидуальных предпринимателей), выручка за 2020 год составила 20 трлн 234,9 млрд руб.

30 декабря Росстат представил первые оперативные итоги. Полные результаты переписи малого бизнеса Росстат опубликует в июне 2022 года.

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