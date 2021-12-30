Т. Гигель: Необходимо превратить сельские ДК в культурные центры

Source: Russia – Council of the Federation

Сенаторы РФ В. Полетаев и Т. Гигель приняли участие в совещании с участием первого заместителя Министра культуры РФ.

Представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Алтай Татьяна Гигель ГигельТатьяна Анатольевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Алтай и представитель от исполнительного органа государственной власти Республики Алтай Владимир Полетаев ПолетаевВладимир Владимировичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Алтай приняли участие в совещании, которое состоялось в региональном министерстве в онлайн–формате. В мероприятии участвовали первый заместитель Министра культуры РФ Сергей Обрывалин, руководитель постпредства РА в Москве Ирина Лозовая, заместитель председателя правительства РА Динара Култуева, министра культуры РА Ольга Антарадонова.

Речь шла о ходе исполнения июльского Постановления Совета Федерации, принятого на основании проведенного в рамках Дней Республики Алтай расширенного заседания Комитета СФ по науке, образованию и культуре с участием представителей федеральных органов власти, а также органов государственной власти Республики Алтай.

Татьяна Гигель и Владимир Полетаев приняли участие в совещании, которое состоялось в региональном министерстве в онлайн–формате

По словам Татьяны Гигель, присутствующие обсудили возможности выделения средств из федерального бюджета в рамках национального проекта «Культура» на строительство и проведение капитального ремонта в сельских домах культуры и школах искусств.

«Жители сел Сугаш и Огневка Усть-Коксинского райиона, Акташ и Чибиля Улаганского района, Уймень Чойского района и Иогач Турочакского района давно ждут строительства новых Домов культуры. В культурных учреждениях сел Яконура, Черного Ануя и Козуля, в Теректе, Чибите, Верх-Карагуже, Тобелере, а также районных центрах Шебалино и Усть-Кокса требуется капитальный ремонт, как и в шести школах искусств Республики, расположенных в Чендеке, Турочаке, Чое, Паспауле, Майме и Акташе», — уточнила сенатор.

Дома культуры являются местом общения и развития творческих способностей земляков. Именно они выполняют объединяющую роль

Татьяна Гигель считает, что вопрос строительства и проведения капитального ремонта на объектах культуры для ответственных работников региона далеко не праздный. Дома культуры являются местом общения и развития творческих способностей земляков. Именно они выполняют объединяющую роль, поэтому необходимо приложить максимум усилий и превратить их действительно в культурные центры, которые хочется постоянно посещать.

По мнению законодателя, разговор в ходе совещания прошел конструктивно. Рассмотрен график проведения строительных работ и капитального ремонта объектов.

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