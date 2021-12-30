Source: Russia – Council of the Federation

В рамках работы в Оренбургской области сенатор побывал в Октябрьском, Шарлыкском и Александровском районах.

Андрей Шевченко осмотрел открытую после ремонта среднюю общеобразовательную школу села Путятино и вручил благодарственные письма педагогам

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Андрей Шевченко осмотрел открытую после ремонта среднюю общеобразовательную школу села Путятино и вручил благодарственные письма педагогам

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Андрей Шевченко осмотрел открытую после ремонта среднюю общеобразовательную школу села Путятино и вручил благодарственные письма педагогам

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Андрей Шевченко провел рабочую встречу с Уполномоченным по правам ребенка в Оренбургской области Анжеликой Линьковой

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Андрей Шевченко принял участие в торжественном открытии обновленного фельдшерско-акушерского пункта в селе Султакай

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Андрей Шевченко осмотрел открытую после ремонта среднюю общеобразовательную школу села Путятино и вручил благодарственные письма педагогам

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Андрей Шевченко посетил ветеранов Великой Отечественной войны и вручил им памятные подарки

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Андрей Шевченко посетил ветеранов Великой Отечественной войны и вручил им памятные подарки

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Андрей Шевченко посетил детский сад и социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Теремок» в пос. Уранбаш Октябрьского района, где вручил детям подарки

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Андрей Шевченко посетил детский сад и социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Теремок» в пос. Уранбаш Октябрьского района, где вручил детям подарки

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Андрей Шевченко посетил детский сад и социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Теремок» в пос. Уранбаш Октябрьского района, где вручил детям подарки

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Андрей Шевченко посетил детский сад и социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Теремок» в пос. Уранбаш Октябрьского района, где вручил детям подарки

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Андрей Шевченко посетил детский сад и социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Теремок» в пос. Уранбаш Октябрьского района, где вручил детям подарки

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Андрей Шевченко посетил детский сад и социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Теремок» в пос. Уранбаш Октябрьского района, где вручил детям подарки

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Председатель Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Оренбургской области Андрей Шевченко ШевченкоАндрей Анатольевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Оренбургской области в ходе работы в регионе побывал в трех районах области, где встретился с руководителями муниципальных образований, педагогами образовательных организаций и инициативными гражданами.

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Андрей Шевченко провел рабочую встречу с Уполномоченным по правам ребенка в Оренбургской области Анжеликой Линьковой, а также посетил детский сад и социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Теремок» в пос. Уранбаш Октябрьского района, где вручил детям подарки.

В Шарлыкском районе сенатор осмотрел открытую после ремонта среднюю общеобразовательную школу села Путятино и вручил благодарственные письма педагогам. По словам сенатора, в течение года была проделана большая работа и реализован ряд проектов по программам «Инициативное бюджетирование» и «Комплексное развитие сельских территорий». Это ремонт школ, открытие ФАПов, асфальтирование дорог.

Андрей Шевченко стал почетным гостем на торжественной церемонии награждения детей, отличившихся в учебе, ставших победителями и призерами различных соревнований, творческих конкурсов и олимпиад. Законодатель отметил, что такие традиционные мероприятия дарят талантливым и активным ребятам яркие и незабываемые эмоции.

В Александровском районе сенатор принял участие в торжественном открытии обновленного фельдшерско-акушерского пункта в селе Султакай, отремонтированного в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение» и при дополнительной спонсорской помощи.

Также Андрей Шевченко посетил ветеранов Великой Отечественной войны и вручил им памятные подарки.

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