Поздравление Дмитрия Рогозина с Новым годом

Source: Russia Federal Space

Дорогие друзья!

Уважаемые коллеги!

В последние дни уходящего года я бы хотел по доброй традиции обратиться к вам, чтобы подвести некоторые итоги нашей совместной работы и поздравить вас с приближающимися новогодними праздниками.

Весь 2021 год, несмотря на постоянное давление пандемии коронавируса, предприятия ракетно-космической отрасли хорошо работали и продолжали выполнять поставленные задачи.

Ваши профессионализм и ответственность позитивно сказались на качестве и надежности нашей техники, что позволило перенаправить средства на модернизацию производства и техническое обновление.

На космодроме Восточный полным ходом идет монтаж пускового стола для ракеты-носителя «Ангара» и дорабатываются объекты инфраструктуры. Уверен, что новый стартовый комплекс будет введен в строй по плану, и пуск «Ангары» с него состоится в установленные сроки.

Пожалуй, самым ожидаемым стартом этого года для нас всех стал запуск модуля «Наука». Оснащенный самым современным оборудованием новый модуль существенно умножил исследовательские возможности наших экипажей на Международной космической станции. А успешным запуском модуля «Причал» мы полностью выполнили план расширения российского сегмента МКС в этом году.

Сегодня космос снова стал популярен. О нас говорят и пишут в СМИ, о работе в космической отрасли молодые люди мечтают и готовы связывать с ней свое будущее.

Вместе с Первым каналом российского телевидения мы запустили научно-просветительский проект «Вызов», который в популярной форме рассказывает о современной жизни пилотируемой космонавтики. Наши специалисты убедительно показали эффективность новых методик ускоренной подготовки к полетам в космос, что позволит в дальнейшем расширять профессиональный спектр участников космических миссий.

О росте квалификации работников нашей отрасли со всей уверенностью заявила сборная команда специалистов предприятий Роскосмоса, которая стала победителем Всероссийского чемпионата профессионального мастерства WorldSkills Hi-Tech. Ребята, я горжусь вами! С вами нам по плечу решить любые космические задачи!

Уважаемые коллеги, я хочу поблагодарить всех вас за достойную работу и достигнутые результаты! Мы хорошо потрудились. Но впереди еще больше проектов, осуществить которые, уверен, нам вместе по силам.

Новый 2022-й год будет насыщен интересными космическими событиями! Желаю вам и вашим близким весело его встретить и хорошо отдохнуть!

Всем доброго здоровья, новых достижений, позитивного настроя и благополучия!

С праздником!

С Новым 2022 годом!

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