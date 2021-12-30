Поздравление главам государств и правительств зарубежных стран с Новым годом

Source: President of Russia – Kremlin

В поздравительном послании с Новым годом и Рождеством Христовым Президенту Республики Абхазия Аслану Бжании Бжания Аслан ГеоргиевичПрезидент Абхазии Владимир Путин отметил, что в уходящем году отношения между двумя странами, основанные на принципах союзничества и стратегического партнёрства, развивались весьма динамично. Глава Российского государства выразил уверенность в продолжении активной совместной работы по укреплению взаимовыгодного двустороннего сотрудничества в различных сферах – на благо народов России и Абхазии, в интересах упрочения мира и стабильности в Закавказье.

В поздравлении на имя Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева Алиев Ильхам ГейдаровичПрезидент Азербайджана отмечено, что встречи глав двух государств в Москве и в Сочи в уходящем году в полной мере подтвердили прочность стратегического партнёрства между Россией и Азербайджаном. Выражена надежда на продолжение конструктивного диалога и тесной совместной работы по дальнейшему наращиванию всего комплекса российско-азербайджанских связей – это, как подчёркивается, отвечает коренным интересам народов двух государств.

Глава Российского государства поздравил с наступающими новогодними и рождественскими праздниками Президента Республики Армения Армена Саркисяна Саркисян Армен ВардановичПрезидент Республики Армения и Премьер-министра Республики Армения Никола Пашиняна Пашинян НиколПремьер-министр Республики Армения . Отмечено, что регулярное общение лидеров двух государств в уходящем году в полной мере подтвердило союзнический характер российско-армянских отношений, основывающихся на добрых традициях дружбы, культурной и духовной близости. Владимир Путин выразил надежду, что совместными усилиями удастся обеспечить дальнейшее динамичное развитие двустороннего сотрудничества в различных сферах, а также партнёрского взаимодействия в рамках Евразэс, ОДКБ, СНГ и других многосторонних структур. «Это отвечает коренным интересам братских народов России и Армении, идёт в русле укрепления безопасности и стабильности в Закавказском регионе», – отметил Президент России.

В поздравлении Президенту Республики Белоруссия Александру Лукашенко Лукашенко Александр ГригорьевичПрезидент Республики Беларусь подчёркнуто, что за последнее время, невзирая на сильное внешнее давление и ограничения, обусловленные пандемией коронавируса, Россия и Белоруссия тесно и эффективно взаимодействовали в решении масштабных задач, стоящих на повестке дня двусторонних отношений, смогли вывести союзную интеграцию на качественно новый уровень. Российский лидер выразил уверенность, что реализация положений документов, принятых по итогам ноябрьского заседания Высшего Государственного Совета Союзного государства, позволит максимально сблизить законодательство двух стран, продвинуться в создании единого экономического пространства, а также успешно координировать усилия в противостоянии актуальным вызовам и угрозам.

В поздравительных телеграммах Президенту Республики Казахстан Касым-Жомарту Токаеву Токаев Касым-Жомарт КемелевичПрезидент Республики Казахстан и Первому Президенту Республики Казахстан, Почётному председателю Высшего Евразийского экономического совета Нурсултану Назарбаеву Назарбаев Нурсултан Абишевич Владимир Путин отметил, что, несмотря на непростую эпидемическую обстановку, двум странам в уходящем году удалось достичь существенных успехов как в развитии двусторонних отношений, так и в продвижении евразийских интеграционных процессов. Весьма значимым мероприятием в этом контексте, подчёркивается в поздравлении, стал XVII Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана: заключённые по его итогам соглашения открыли новые возможности для взаимовыгодной кооперации. Глава Российского государства выразил уверенность, что совместными усилиями удастся обеспечить дальнейшее всестороннее укрепление стратегического партнёрства и союзничества на благо братских народов России и Казахстана, в интересах региональной стабильности и безопасности.

В поздравлении с Новым годом в адрес Президента Киргизской Республики Садыра Жапарова Жапаров Садыр НургожоевичПрезидент Республики Киргизия сделан акцент на позитивной динамике российско-киргизских отношений, основанных на принципах дружбы, союзничества и стратегического партнёрства. Владимир Путин подчеркнул, что в минувшем году укреплялись торгово-экономические, гуманитарные и межрегиональные связи, взаимодействие в рамках евразийских интеграционных процессов, координация усилий в борьбе с пандемией коронавирусной инфекции. Президент России выразил надежду, что и в наступающем году многоплановое двустороннее сотрудничество будет наращиваться на благо российского и киргизского народов, а также в интересах упрочения стабильности и безопасности в Центрально-Азиатском регионе.

Владимир Путин поздравил Президента Республики Молдова Майю Санду, отметив, что конструктивное развитие российско-молдавских отношений, взаимовыгодного сотрудничества на различных направлениях отвечало бы интересам народов России и Молдовы.

В послании Президенту Республики Таджикистан Эмомали Рахмону Рахмон Эмомали ШариповичПрезидент Республики Таджикистан отмечено динамичное развитие отношений в духе стратегического партнёрства и союзничества между Москвой и Душанбе. «Наши государства успешно взаимодействуют в рамках СНГ, ОДКБ, ШОС и других многосторонних структур», – констатировал Владимир Путин. Глава Российского государства выразил уверенность, что и в наступающем году совместными усилиями будет обеспечено дальнейшее наращивание взаимовыгодного двустороннего сотрудничества в различных сферах, а также координации усилий в решении актуальных вопросов региональной и международной повестки дня.

В адресованном Президенту Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедову Бердымухамедов Гурбангулы МяликгулыевичПрезидент Туркменистана поздравлении подчёркнуто, что, несмотря на непростую эпидемическую обстановку в мире, уходящий год был ознаменован динамичным развитием российско-туркменистанских отношений, основанных на принципах стратегического партнёрства. Владимир Путин выразил уверенность, что России и Туркменистану совместными усилиями удастся обеспечить дальнейшее наращивание двусторонних связей на всех направлениях, а также конструктивного взаимодействия в международных делах на благо дружественных народов обеих стран, в интересах упрочения мира и стабильности в Центрально-Азиатском и Каспийском регионах.

В поздравлении с Новым годом в адрес Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева Мирзиёев Шавкат МиромоновичПрезидент Республики Узбекистан Владимир Путин выразил надежду, что в наступающем 2022 году будут продолжены плодотворный диалог и тесная совместная работа по актуальным вопросам двусторонней и международной повестки дня. «Это, несомненно, отвечает коренным интересам дружественных народов России и Узбекистана, идёт в русле обеспечения мира, безопасности и стабильности в Центрально-Азиатском регионе», – констатировал Президент России. Кроме того, глава Российского государства подчеркнул, что недавний визит в Москву Шавката Мирзиёева подтвердил прочность российско-узбекистанских отношений стратегического партнёрства и союзничества, позволил наметить новые перспективные совместные проекты и направления взаимодействия.

Обращаясь к Президенту Республики Южная Осетия Анатолию Бибилову Бибилов Анатолий ИльичПрезидент Южной Осетии , Владимир Путин подчеркнул, что российско-югоосетинские отношения развиваются в духе союзничества и дружбы. Выражена уверенность, что и в наступающем году Россия и Южная Осетия продолжат планомерную совместную работу в целях укрепления всего комплекса двусторонних связей, а также обеспечения безопасности и стабильности в Закавказье.

В поздравлении Президенту Аргентинской Республики Альберто Фернандесу Фернандес АльбертоПрезидент Аргентинской Республики Владимир Путин отметил, что в уходящем году в полной мере подтвердилась прочность всеобъемлющего стратегического партнёрства между Россией и Аргентиной, при этом особое значение имело взаимодействие двух государств в борьбе с коронавирусной инфекцией, принёсшее весьма ощутимые положительные результаты. Выражена уверенность, что Россия и Аргентина совместными усилиями обеспечат дальнейшее наращивание конструктивного двустороннего сотрудничества в различных областях, а также координации усилий в противодействии современным угрозам и вызовам.

В послании Президенту Федеративной Республики Бразилии Жаиру Болсонаро Болсонаро ЖаирПрезидент Бразилии Президент Российской Федерации подчеркнул, что в уходящем году отношения стратегического партнёрства между Москвой и Бразилиа успешно развивались. Владимир Путин выразил надежду на продолжение конструктивного диалога и совместной работы как по двусторонней линии, так и в формате БРИКС, «Группы двадцати», ООН и других многосторонних объединений и организаций.

Поздравляя с праздником Рождества Христова и Новым годом Его Святейшество Папу Римского Франциска, Президент обратил внимание на то, что, несмотря на трудности, связанные с пандемией, Россия и Святой Престол продолжали вести конструктивный диалог, основанный на близости подходов к ключевым проблемам современности. Владимир Путин выразил надежду, что Россия и Ватикан будут наращивать совместные усилия по защите гуманистических ценностей и нравственных начал в мировой политике, а также по развитию межконфессионального общения в интересах укрепления мира и стабильности на планете.

В поздравлениях, адресованных Королеве Соединённого Королевства Великобритании и Северной Ирландии Елизавете II и Премьер-министру Соединённого Королевства Великобритании и Северной Ирландии Борису Джонсону Джонсон БорисПремьер-министр Великобритании , Владимир Путин отметил, что развитие российско-британских отношений на основе принципов равноправия и взаимного уважения отвечало бы коренным интересам народов двух стран, способствовало бы укреплению стабильности и безопасности в Европе и в мире в целом.

В поздравительном послании, направленном в адрес Премьер-министра Венгрии Виктора Орбана Орбан ВикторПремьер-министр Венгрии , Владимир Путин подчеркнул, что за минувший год удалось немало сделать для развития российско-венгерских связей, а особое значение имело взаимодействие двух стран в борьбе с коронавирусной инфекцией. «Рассчитываю, что мы продолжим тесную совместную работу по актуальным вопросам двусторонней и международной повестки дня. Жду нашей скорой встречи в наступающем году», – говорится в поздравлении.

В поздравлении Президенту Боливарианской Республики Венесуэла Николасу Мадуро Мадуро НиколасПрезидент Боливарианской Республики Венесуэла Владимир Путин констатировал, что в уходящем году подтвердилась значимость отношений стратегического партнёрства между двумя странами, развивалось двустороннее сотрудничество в различных сферах, взаимодействие в борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Глава Российского государства выразил уверенность в том, что дальнейшее наращивание всего комплекса российско-венесуэльских связей в полной мере отвечает интересам обеспечения региональной стабильности и безопасности.

Российский лидер направил поздравление с наступающим Новым, 2022 годом, а также с традиционным праздником Тэт Президенту Социалистической Республики Вьетнам Нгуен Суан Фуку и Генеральному секретарю Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама Нгуен Фу Чонгу. В посланиях Владимир Путин отметил, что, несмотря на ограничения, связанные с пандемией коронавирусной инфекции, российско-вьетнамское всеобъемлющее стратегическое партнёрство находится на высоком уровне, подтверждением чему стали недавние российско-вьетнамские переговоры в Москве. Подчёркнуто, что двумя странами реализуются перспективные совместные проекты во многих сферах, и выражена уверенность, что общими усилиями России и Вьетнаму удастся обеспечить дальнейшее развитие плодотворного двустороннего сотрудничества в различных областях, конструктивного взаимодействия в региональных делах, что в полной мере отвечает интересам дружественных народов двух стран, идёт в русле укрепления мира, безопасности и стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Президент Российской Федерации поздравил с Рождеством и Новым годом Федерального президента Федеративной Республики Германия Франк-Вальтера Штайнмайера Штайнмайер Франк-ВальтерФедеральный президент Федеративной Республики Германия и Федерального канцлера Федеративной Республики Германия Олафа Шольца. В посланиях отмечается, что многочисленные вызовы, с которыми сталкивается Европа и весь мир, обуславливают востребованность реального объединения усилий международного сообщества. В этой связи Президент России выразил надежду на налаживание в 2022 году конструктивного диалога и взаимовыгодного сотрудничества по различным направлениям, что отвечало бы коренным интересам российского и немецкого народов, способствовало бы укреплению глобальной стабильности и безопасности.

В поздравительном послании с Рождеством и Новым, 2022 годом в адрес Премьер-министра Греческой Республики Кириакоса Мицотакиса Мицотакис КириакосПремьер-министр Греции Владимир Путин констатировал, что, несмотря на трудности, связанные с пандемией, за последнее время удалось немало сделать для развития двусторонних отношений. «Особое значение имел успешный запуск под нашим с Вами патронатом Года истории Россия – Греция. Си Си ЦзиньпинПредседатель Китайской Народной Республики мволично, что многие из мероприятий, предусмотренных его обширной программой, посвящены 200-летию начала национально-освободительной борьбы греческого народа, в успех которой свой вклад внесла и Россия», – подчеркнул Президент России. Глава Российского государства также отметил, что недавние переговоры в Сочи подтвердили хорошие перспективы наращивания взаимовыгодного российско-греческого сотрудничества в различных сферах, выразил надежду на продолжение совместной работы.

Поздравляя с наступающим Новым годом Президента Государства Израиль Ицхака Герцога и Премьер-министра Государства Израиль Нафтали Беннета Беннет НафталиПремьер-министр Государства Израиль , Владимир Путин подчеркнул, что в России придают большое значение отношениям с Израилем, основывающимся на добрых традициях дружбы и партнёрства. Глава Российского государства выразил надежду на продолжение конструктивной совместной работы по актуальным вопросам двусторонней, региональной и международной повестки дня, что, несомненно, отвечает коренным интересам народов двух государств, идёт в русле укрепления стабильности и безопасности на Ближнем Востоке.

В поздравительных посланиях, адресованных Президенту Республики Индии Раму Натху Ковинду и Премьер-министру Республики Индии Нарендре Моди Моди НарендраПремьер-министр Индии , Президент России отметил, что отношения особо привилегированного стратегического партнёрства между Россией и Индией находятся на высоком уровне – это в полной мере подтвердили итоги недавних переговоров в Нью-Дели. «Реализация достигнутых договорённостей будет способствовать дальнейшему расширению продуктивного российско-индийского сотрудничества на различных направлениях», – убеждён Владимир Путин. Глава Российского государства выразил надежду, что в наступающем году страны продолжат конструктивный диалог – как по двусторонней линии, так и в рамках БРИКС, ШОС, «Группы двадцати», ООН, а также других многосторонних структур – на благо дружественных народов России и Индии, в интересах укрепления безопасности и стабильности на евразийском континенте и во всём мире.

Президент Российской Федерации направил поздравление с Рождеством и Новым годом Королю Испании Филиппу VI и Королеве Летиции, подчеркнув, что конструктивное развитие российско-испанских отношений отвечало бы коренным интересам народов обеих стран и всего европейского континента.

Обращаясь к Президенту Итальянской Республики Серджо Маттарелле Маттарелла СерджоПрезидент Италии и Председателю Совета Министров Итальянской Республики Марио Драги Драги МариоПредседатель Совета министров Итальянской Республики , Владимир Путин подчеркнул, что в России дорожат отношениями с Италией, имеющими богатую историю и основанными на принципах взаимного уважения. «В 2021 году мировое сообщество столкнулось с многочисленными вызовами. Поиску ответов на многие из них способствовало эффективное итальянское председательство в «Группе двадцати», – говорится в поздравлениях. Владимир Путин также отметил, что будет рад встретиться с Марио Драги в Москве в наступающем году, чтобы обстоятельно обсудить актуальные вопросы двусторонней повестки дня и наметить пути конструктивного взаимодействия в международных делах. «Это, несомненно, отвечает интересам народов России и Италии, идёт в русле упрочения безопасности и стабильности на региональном и глобальном уровне», – подчеркнул Президент России.

Поздравляя с Рождеством, Новым годом, а также с 50-летним юбилеем Премьер-министра Канады Джастина Трюдо, российский Президент пожелал ему, его близким и всему канадскому народу счастья, благополучия и успехов.

В поздравительной телеграмме Председателю Китайской Народной Республики Си Цзиньпину по случаю Нового года и в связи с приближающимся Праздником Весны Владимир Путин подчеркнул, что 2021 год прошёл под знаком 20-летия подписания российско-китайского Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, который служит надёжной основой двусторонних отношений. Несмотря на трудности, связанные с пандемией, Россия и Китай взаимодействовали весьма продуктивно: продолжался активный политический диалог на всех уровнях, были достигнуты рекордные показатели в торговле, хорошие практические результаты принесло проведение «перекрёстных» Годов научно-технического и инновационного сотрудничества. Отмечена эффективная координация усилий в решении ключевых вопросов региональной и международной повестки дня и выражена уверенность в том, что двум странам удастся добиться дальнейшего наращивания всего комплекса двусторонних связей, а новый межгосударственный проект – Год сотрудничества в области физической культуры и спорта – будет реализован с полной отдачей. «Не сомневаюсь, что китайские друзья обеспечат успешную организацию зимней Олимпиады. С нетерпением жду нашей встречи на церемонии открытия этого праздника спорта», – говорится в поздравлении.

Поздравляя с рождественскими и новогодними праздниками Президента Республики Корея Мун Чжэ Ина, глава Российского государства подчеркнул, что и в условиях пандемии две страны развивали сотрудничество в различных сферах: в частности, большое значение имело успешное проведение Года взаимных обменов – масштабного межгосударственного проекта, приуроченного к 30-летию установления дипломатических отношений. «Рассчитываю на продолжение нашего диалога и совместной работы по актуальным вопросам двусторонней и международной повестки дня на благо наших дружественных народов, в интересах упрочения мира и безопасности на Корейском полуострове и в Северо-Восточной Азии в целом», – добавил Владимир Путин.

Президент России направил поздравления Президенту Республики Куба Мигелю Диас-Канелю Диас-Канель Бермудес МигельПрезидент Республики Куба Бермудесу и генералу армии Раулю Кастро Кастро Рауль по случаю национального праздника республики – Дня освобождения, а также Рождества и наступающего Нового года, в которых отметил развитие российско-кубинских отношений в духе всеобъемлющего стратегического партнёрства. Владимир Путин констатировал, что Россия и Куба последовательно реализуют перспективные совместные проекты в торгово-экономической, научно-технической и гуманитарной сферах. Глава Российского государства также выразил надежду на продолжение тесной совместной работы по актуальным вопросам двусторонней и международной повестки дня на благо российского и кубинского народов.

В поздравительном послании Правящему Князю Монако Альберту II Владимир Путин выразил надежду, что эпидемическая обстановка позволит реализовать новые перспективные двусторонние проекты в различных областях, и традиционно дружественные отношения между Россией и Монако получат дальнейшее развитие.

Президент России направил поздравление с наступающим Новым годом Президенту Монголии Ухнагийн Хурэлсуху Хурэлсух УхнагийнПрезидент Монголии , в котором подчеркнул важность того, что и в условиях пандемии оба государства активно развивают сотрудничество в различных сферах: в частности, большое значение имеет успешная реализация Совместного плана мероприятий, приуроченных к 100-летию установления дипломатических отношений. Владимир Путин также выразил уверенность в продолжении продуктивной совместной работы по актуальным вопросам двусторонней и международной повестки дня на благо народов России и Монголии, в интересах упрочения мира и безопасности на континенте, отметив, что недавний визит Ухнагийн Хурэлсуха в Россию позволил наметить новые перспективные направления двустороннего взаимодействия.

Глава Российского государства поздравил с Новым годом и Рождеством Президента Республики Сербии Александра Вучича Вучич АлександрПрезидент Республики Сербия и подчеркнул, что недавние переговоры на высшем уровне в Сочи в полной мере подтвердили прочность стратегического партнёрства России и Сербии, позволили наметить новые перспективы взаимовыгодного сотрудничества на многих направлениях. Владимир Путин выразил надежду на продолжение конструктивного диалога и тесной совместной работы по актуальным вопросам двусторонней, региональной и международной повестки дня, что отвечает коренным интересам братских народов России и Сербии, идёт в русле обеспечения стабильности и безопасности на европейском континенте.

В поздравительном послании, адресованном Президенту Сирийской Арабской Республики Башару Асаду Асад БашарПрезидент Сирийской Арабской Республики , российский лидер выразил надежду, что наступающий год ознаменуется укреплением мира и стабильности на сирийской земле. Владимир Путин подтвердил, что Россия будет и впредь оказывать дружественной Сирии всемерную поддержку в борьбе с международным терроризмом, а также в обеспечении комплексного политического урегулирования и постконфликтного восстановления.

Обращаясь к Президенту Республики Словении Боруту Пахору Пахор БорутПрезидент Республики Словения , глава Российского государства подчеркнул важность того, что в уходящем году, несмотря на пандемию коронавируса, между двумя странами поддерживался конструктивный диалог. Отметив символическое значение решения об учреждении Дня российско-словенской дружбы, Владимир Путин выразил надежду на продолжение совместной работы по всем актуальным вопросам двусторонних отношений

В поздравительном послании с Новым годом и Рождеством Президенту США Джозефу Байдену Байден ДжозефПрезидент Соединённых Штатов Америки Владимир Путин отметил, что Россия и Соединённые Штаты как страны, несущие особую ответственность за международную и региональную стабильность, могут и должны конструктивно взаимодействовать, объединяя усилия перед лицом многочисленных вызовов и угроз, с которыми сталкивается человечество. «Убеждён, что в развитие наших договорённостей, достигнутых в ходе июньского саммита в Женеве и последующих контактов, мы можем продвинуться вперёд и наладить эффективный российско-американский диалог, основанный на взаимном уважении и учёте национальных интересов друг друга», – говорится в телеграмме.

В поздравлении с Новым, 2022 годом в адрес Президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана Владимир Путин с удовлетворением отметил, что, несмотря на трудности, связанные с пандемией коронавируса, за последнее время удалось немало сделать для развития российско-турецких связей – прежде всего в торгово-экономической, энергетической и военно-технической сферах. Президент России подчеркнул, что хорошие перспективы имеет взаимодействие в мирном освоении космоса и производстве антивирусных вакцин. Выражена уверенность, что совместными усилиями удастся обеспечить дальнейшее развитие плодотворного двустороннего сотрудничества, а также тесного партнёрства в международных делах на благо дружественных народов России и Турции, в интересах упрочения региональной стабильности и безопасности.

Поздравляя Президента Финляндской Республики Саули Ниинистё Ниинистё СаулиПрезидент Финляндии , Владимир Путин подчеркнул, что недавняя встреча двух лидеров в Москве в полной мере подтвердила конструктивный, добрососедский характер российско-финляндских отношений. Глава Российского государства также выразил надежду на продолжение совместной работы по актуальным вопросам двусторонней и международной повестки дня.

Владимир Путин направил новогодние и рождественские поздравления Президенту Французской Республики Эммануэлю Макрону Макрон ЭммануэльПрезидент Франции , отметив, что, хотя уходящий год был непростым, удалось немало сделать для развития российско-французских отношений. «Мы поддерживали тесный контакт, хорошую отдачу давала деятельность двусторонних рабочих групп по актуальным проблемам международной повестки дня. Успешно проведен «перекрёстный» Год межрегионального сотрудничества. Знаковым событием стала открытая выставка «Коллекция Морозовых – Иконы современного искусства», – подчеркнул Владимир Путин. Выражена уверенность, что совместными усилиями можно было бы обеспечить дальнейшее расширение конструктивного диалога и взаимодействия между Россией и Францией на благо народов двух стран, в интересах упрочения стабильности и безопасности в Европе и во всём мире.

В поздравлении Президенту Республики Хорватии Зорану Милановичу Президент России подчеркнул, что поступательное развитие российско-хорватского сотрудничества в полной мере отвечает интересам народов России и Хорватии, а также всего европейского континента.

Глава государства поздравил с Рождеством и наступающим Новым годом Президента Чешской Республики Милоша Земана Земан МилошПрезидент Чешской Республики , пожелав ему доброго здоровья и благополучия, а всему чешскому народу – счастья и процветания.

В поздравительном послании Премьер-министру Королевства Швеция Магдалене Андерссон Президент России акцентировал, что конструктивное развитие двустороннего политического диалога, торгово-экономических и гуманитарных связей отвечало бы коренным интересам народов России и Швеции.

В поздравлении Президенту Южно-Африканской Республики Сирилу Рамафозе Рамафоза СирилПрезидент Южно-Африканской Республики Президент Российской Федерации отметил, что российско-южноафриканские отношения, основанные на традициях дружбы и взаимного уважения, успешно развиваются. «Рассчитываю, что в наступающем 2022 году мы продолжим тесную совместную работу по укреплению многопланового взаимодействия между Россией и ЮАР – как по двусторонней линии, так и в формате БРИКС, «Группе двадцати», ООН и других многосторонних структур. Это в полной мере отвечает интересам наших народов, идёт в русле упрочения международной стабильности и безопасности», – говорится в поздравлении.

Обращаясь к Премьер-министру Японии Фумио Кисиде, Президент России отметил важность продолжения в уходящем году диалога между двумя странами, несмотря на трудности и ограничения, обусловленные пандемией. Как подчеркнул глава Российского государства, большое значение в этом контексте имел состоявшийся в октябре телефонный разговор двух лидеров, позволивший наметить пути взаимодействия по двусторонней и международной повестке дня. Владимир Путин подтвердил настрой на дальнейшие контакты с Фумио Кисидой и выразил уверенность, что конструктивное развитие российско-японского сотрудничества отвечало бы интересам народов России и Японии, способствовало бы упрочению региональной стабильности и безопасности.

Президент Российской Федерации поздравил с наступающим Новым годом и Рождеством ряд глав международных организаций, в частности, Генерального секретаря Организации Объединённых Наций Антониу Гутерреша Гутерреш АнтониуГенеральный секретарь Организации Объединённых Наций , директора-распорядителя Международного валютного фонда Кристалину Георгиеву, президента Группы Всемирного банка Дэвида Мэлпасса, президента Международного олимпийского комитета Томаса Баха и почётного члена Международного олимпийского комитета Жан-Клода Килли. Глава Российского государства также направил поздравления президенту Международной федерации дзюдо Мариусу Визеру, президенту Международной федерации футбольных ассоциаций Джанни Инфантино, президенту Международной федерации хоккея с шайбой Люку Тардифу и президенту Союза европейских футбольных ассоциаций Александру Чеферину.

Кроме того, Владимир Путин поздравил с Рождеством и наступающим Новым годом ряд бывших глав иностранных государств и правительств, в частности Синдзо Абэ Абэ Синдзо , Сильвио Берлускони Берлускони Сильвио , Джорджа Буша, Роберта Кочаряна, Ангелу Меркель Меркель Ангела , Биньямина Нетаньяху Нетаньяху Биньямин , Романо Проди, Сержа Саргсяна Саргсян Серж Азатович , Николя Саркози Саркози Николя , Франсуа Фийона Фийон Франсуа , Тарью Халонен Халонен Тарья , Короля Хуана Карлоса I и Герхарда Шрёдера.

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