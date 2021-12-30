К. Косачев: Марий Эл предстоит реализовать амбициозные стратегии развития социально-хозяйственного комплекса региона

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор провел в Республике Марий Эл совещание на тему государственной поддержки социально-экономического развития субъекта РФ.

Заместитель Председателя СФ, представитель от исполнительного органа государственной власти Республики Марий Эл Константин Косачев КосачевКонстантин Иосифовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Марий Эл провел в регионе совещание с первым заместителем председателя Правительства Республики Александром Сальниковым, министром промышленности, экономического развития и торговли Станиславом Крыловым. Тема встречи — реализации Постановления Совета Федерации «О государственной поддержке социально-экономического развития Республики Марий Эл».

Эффективной команде руководства Республики в ближайшей перспективе предстоит реализовать не менее амбициозные стратегии развития социально-хозяйственного комплекса региона

Константин Косачев отметил важность уже проделанной работы и добавил, что эффективной команде руководства Республики в ближайшей перспективе предстоит реализовать не менее амбициозные стратегии развития социально-хозяйственного комплекса региона.

Сенатор вместе с министром социального развития Республики Марий Эл Мариной Островской посетил детский дом-интернат «Солнышко» и Шоя-Кузнецовский дом интернат. Представитель региона в верхней палате парламента поздравил детей и их наставников с наступающими новогодними праздниками, вручил им подарки.

Константин Косачев провел в регионе совещание с первым заместителем председателя Правительства Республики Александром Сальниковым, министром промышленности, экономического развития и торговли Станиславом Крыловым

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Константин Косачев вместе с министром социального развития Республики Марий Эл Мариной Островской посетил детский дом-интернат «Солнышко» и Шоя-Кузнецовский дом интернат

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Константин Косачев вместе с министром социального развития Республики Марий Эл Мариной Островской посетил детский дом-интернат «Солнышко» и Шоя-Кузнецовский дом интернат

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Константин Косачев вместе с министром социального развития Республики Марий Эл Мариной Островской посетил детский дом-интернат «Солнышко» и Шоя-Кузнецовский дом интернат

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В канун Нового года Константин Косачев исполнил обещание и встретился с девочкой Машей в Йошкар-Оле

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В канун Нового года в рамках проекта «Елка желаний» Константин Косачев исполнил мечту девочки Ульяны из Республики Марий Эл

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Сенатор напомнил, что вопрос о реконструкции пищеблока интерната является одним из пунктов Постановления Совета Федерации «О государственной поддержке социально-экономического развития Республики Марий Эл».

«Мы уже довольно продолжительное время сотрудничаем с домом-интернатом в Шоя-Кузнецово, знаем о всех насущных проблемах и, конечно, настроены помочь сделать жизнь проживающих комфортнее», – отметил Константин Косачев.

В канун Нового года в рамках проекта «Елка желаний» Константин Косачев не только исполнил мечту девочки Ульяны из Республики Марий Эл, но и приехал в село Новые Параты Волжского района, чтобы лично вручить подарок.

Год назад в Москве, в детском онкологическом центре имени Димы Рогачева, также исполняя новогоднюю мечту с «Елки желаний», Константин Косачев пообещал маленькой девочке Маше встретиться на следующий Новый год здоровыми и красивыми, но уже в Йошкар-Оле. «Когда сенатор обещает – он это выполняет. И сегодня я здесь, в гостях у Маши», — сказал Константин Косачев.

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