И. Рукавишникова вручила региональную премию «Юрист года» в Ростовской области

Source: Russia – Council of the Federation

Такие мероприятия – это дополнительная возможность подвести промежуточные итоги, выстроить планы на будущее, считает сенатор.

Представитель в СФ от законодательного (представительного) органа государственной власти Ростовской области, первый заместитель председателя Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству, председатель Ростовского регионального отделения «Ассоциации юристов России» Ирина Рукавишникова РукавишниковаИрина Валерьевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Ростовской области приняла участие в торжественной церемонии вручения региональной премии «Юрист года».

В мероприятии также участвовали председатель Законодательного Собрания Ростовской области Александр Ищенко, ИщенкоАлександр ВалентиновичПредседатель Законодательного Собрания Ростовской области депутаты донского парламента, представители юридического сообщества.

Мы сейчас создаем новое законодательство, возникают новые общественные отношения, и это означает, что в настоящее время профессия юриста очень востребована

«Такие мероприятия – это дополнительная возможность коллегам пообщаться друг с другом, подвести промежуточные итоги, выстроить планы на будущее. Мы сейчас создаем новое законодательство, возникают новые общественные отношения, и это означает, что в настоящее время профессия юриста очень востребована», — считает Ирина Рукавишникова.

Сенатор напомнила, что высшая юридическая премия «Юрист года» учреждена Указом Президента Российской Федерации в 2009 году. Миссия по организации и проведению церемонии вручения премии возложена на Ассоциацию юристов России и ее региональные отделения.

Ирина Рукавишникова приняла участие в торжественной церемонии вручения региональной премии «Юрист года»

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Ирина Рукавишникова приняла участие в торжественной церемонии вручения региональной премии «Юрист года»

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Торжественная церемония вручения региональной премии «Юрист года»

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Торжественная церемония вручения региональной премии «Юрист года»

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Торжественная церемония вручения региональной премии «Юрист года»

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Ирина Рукавишникова вручила региональную премию «Юрист года» в Ростовской области

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В Ростовской области церемония награждения лауреатов премии «Юрист года» проводилась уже в 13-й раз. В текущем году победители были выбраны в пяти номинациях: «Профессионал», «Правовая защита граждан», «За верность профессии», «Признание» и «Лучший юрист-консультант».

Кроме этого, были отмечены заслуги людей, участвующих в реализации проекта «МФЦ – общественные приемные органов власти и организаций». Проект реализуется при непосредственном участии депутатского корпуса донского парламента, поэтому специалисты многофункциональных центров поощрены Благодарственными письмами Законодательного Собрания Ростовской области.

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