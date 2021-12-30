Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#итоги30.12.2021 13:20

Итоги года в российской космонавтике

В 2021 году с космодромов Байконур, Плесецк, Восточный и Гвианского космического центра осуществлено 25 пусков ракет-носителей производства предприятий Роскосмоса. Все старты прошли успешно. Всего российскими ракетами в околоземное космическое пространство выведены 340 космических аппаратов разного назначения и в интересах нескольких стран.

Помимо этого, год 60-летия полета на орбиту первого человека в космосе Юрия Гагарина запомнился рядом других важных событий. Это и долгожданный запуск модуля «Наука», и съемки первого художественного фильма в космосе, и возобновление полетов космических туристов.

Не обошлось в этом году и без печальных событий. Эпидемия коронавирусной инфекции во всем мире не идет на спад. В связи с этим Госкорпорация «Роскосмос» и предприятия отрасли принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности сотрудников на рабочих местах. Помимо этого, Госкорпорация «Роскосмос» вносит свой вклад в борьбу с COVID-19, поставляя кислород для российских больниц.

Пресс-служба Роскосмоса подводит итоги года и вспоминает основные российской космической отрасли в уходящем году.

С «Наукой» и УМом

В 2021 году было завершено формирование российского сегмента МКС в текущей конфигурации: на станцию прибыли Многоцелевой лабораторный модуль (МЛМ) «Наука» и Узловой модуль (УМ) «Причал». Оба модуля длительное время ожидали отправки на орбиту, но по решению руководства ракетно-космической отрасли «Наука» и «Причал» наконец-то были подготовлены к запуску и пополнили состав российского сегмента.

21 июля с космодрома Байконур с помощью тяжелой ракеты-носителя «Протон-М» модуль «Наука» был выведен на околоземную орбиту и взял курс на МКС. Его путь к станции не был легким, но благодаря слаженной работе специалистов Главной оперативной группы управления (Рактено-космическая корпорация «Энергия» имени С.П. Королева, входит в состав Роскосмоса), на протяжении восьми суток практически не покидавших рабочие места, «Наука» успешно состыковалась с МКС 29 июля. Теперь на российском сегменте имеется свой полноценный лабораторный комплекс.

Успешное прибытие «Науки» открыло дорогу к запуску модуля «Причал» — сферического отсека с шестью стыковочными узлами. Одним он присоединен к «Науке», один предназначен для стыковки космических кораблей, еще четыре могут использоваться для новых модулей в случае, если будет принято решение о дальнейшем развитии российского сегмента МКС.

На сегодняшний день сегмент насчитывает шесть модулей, герметичный объем которых — 279 кубометров. Условно говоря, это квартира площадью около 100 квадратных метров при высоте потолков в 2,7 метра.

Национальный рекорд

По состоянию на конец декабря 2021 года проведено 76 успешных пусков российских ракет космического назначения подряд: 37 — с Байконура, 23 — с Плесецка, по восемь — с Восточного и Куру. Это 62 пуска ракет семейства «Союз» (5 — «Союзов-ФГ», 18 — «Союзов-2.1а», 27 — «Союзов-2.1б», три — «Союза-2.1в», по 4 — «Союза-СТ-А» и «Союза-СТ-Б»), девять пусков ракет «Протон-М», два пуска ракет «Ангара-А5» и три пуска «Рокота».

В мае 2021 года Россия побила предыдущий национальный рекорд из 58 подряд успешных космических стартов. Предыдущее достижение было установлено в период с февраля 1992 по февраль 1993 года. Показатель надежности российских ракет космического назначения за пять лет вырос до 97 %.

Статистика в мире не так радужна. За 2021 год в других странах произошло восемь аварий ракет-носителей: три — в Китае, две — в США, по одной в Новой Зеландии, Индии и Южной Корее.

«Вызов» принят

В 2021 году впервые в мировой истории в космос отправилась профессиональная съемочная группа. Российская актриса Юлия Пересильд обошла в открытом творческом конкурсе 3000 кандидаток, а затем была выбрана по медицинским и психологическим требованиям, а также физической готовности среди 20 финалисток. Режиссером фильма и оператором на МКС стал Клим Шипенко — автор космического блокбастера «Салют-7» и самого кассового российского фильма в истории «Холоп». В съемках также приняли участие профессиональные космонавты — Антон Шкаплеров, Олег Новицкий, Петр Дубров.

На МКС Юлия Пересильд и Клим Шипенко провели 12 дней. Суммарно они сняли на станции несколько часов уникального видео, из которого в сам фильм войдет 35-40 минут. Помимо самого фильма, который, как ожидается, выйдет на экраны в конце 2022 года, Первый канал выпустил в эфир документальное реалити-шоу об отборе актрисы на главную роль и работе сотрудников Центра подготовки космонавтов. Впереди ожидается серия научно-популярных, образовательных телепередач и цикл документальных фильмов о работе сотрудников предприятий Роскосмоса и перспективных задачах отрасли.

Проект стал наглядным свидетельством того, что полеты в космос постепенно становятся доступными не только для профессионалов. Ведь подготовку киноэкипажа удалось ужать всего до четырех месяцев. В результате их полета Роскосмос получил множество запросов от потенциальных космических туристов, желающих побывать на орбите.

Во время полета съемочной группы также было протестировано управление «Союзом МС» одним командиром корабля без привлечения участников полета. Такая техническая возможность появилась благодаря модернизации «Союза МС».

Благодаря этому 8 декабря с Байконура был осуществлен первый запуск на российском космическом корабле сразу двух космических туристов. Ими стали граждане Японии — Юсаку Маэзава и Йозо Хирано. Кораблем управлял космонавт Роскосмоса Александр Мисуркин.

«По одиночному управлению кораблём „Союз“ — я очень благодарен создателям надёжной космической техники. Это было не так сложно, как казалось», — поблагодарил разработчиков корабля космонавт Мисуркин после полета.

Служба спасения

С самого начала пандемии Роскосмос активно участвовал в поставках кислорода в российские больницы, которые столкнулись с его нехваткой на фоне роста заболеваемости COVID-19 в стране. Для производства кислорода задействованы мощности Красмаш, ЦЭНКИ, НИИМаш, ФКП «НИЦ РКП» и КБХА.

В связи с этим Роскосмосу пришлось перенести по срокам ряд испытаний ракетных двигателей — здоровье соотечественников является более важным приоритетом. Сжиженный технический кислород для ракетной техники перед поступлением в больницы проходит переработку в медицинский. Всего с 1 января 2021 года в медицинские учреждения поставлено около 26 тысяч тонн кислорода.

По данным, озвученным в прессе главным внештатным специалистом-пульмонологом Минздрава РФ Сергеем Авдеевым, одна тонна жидкого кислорода требуется в среднем в день на одно отделение больницы.

Форт РОСС

В 2021 году на официальном уровне впервые прозвучало название РОСС — перспективной Российской орбитальной служебной станции, которая должна прийти на замену российскому сегменту МКС.

Планируется, что РОСС будет принципиально отличаться от станций предыдущих поколений. Ядром нового орбитального поста может стать Научно-энергетический модуль. Эскизное проектирование станции должно начаться с 2022 года, хотя фактически началось еще в этом году.

Одно из основных ожидаемых отличий планируемой станции — ее расположение. РОСС должна находиться на высокоширотной орбите с наклонением 97-98 градусов. Если сейчас с МКС видно около 20 % территории России, то с новой станции можно будет наблюдать всю страну целиком.

Во-вторых, РОСС будет более роботизированной по сравнению со станциями прежних поколений. Экспедиции будут посещать ее для наладки оборудования и проведения научных экспериментов.

В-третьих, в отличие от станций предыдущих поколений, научная аппаратура на РОСС в основном будет установлена на внешней поверхности. Все уникальные возможности РОСС будут рассмотрены и оценены специалистами при подготовке эскизного проекта станции.

Благодаря строительству новой станции Россия сможет без перерывов продолжить реализацию своей пилотируемой программы в околоземном космическом пространстве. А до создания новой станции Россия продолжит эксплуатацию российского сегмента МКС.

Вышел на мощность

В 2021 году новый российский космодром Восточный вышел на полную мощность. С него обеспечено пять пусков ракет-носителей против одного-двух в прошлые годы. Все старты связаны с международными контрактами — это запуски в интересах британского оператора спутниковой связи OneWeb. Всего с Восточного в этом году на орбиту отправилось 180 космических аппаратов.

В следующем году Восточный станет межпланетной гаванью. С него будет запущена первая за 46 лет отечественная межпланетная станция к Луне — «Луна-25».

Параллельно идёт строительство второй очереди космодрома для проведения пусков ракеты-носителей «Ангара-А5». Первый полет планируется на конец 2023 года.

Лунный форпост

Россия и Китай подписали меморандум о создании Международной научной лунной станции. Открытого для присоединения других стран предложения по формированию на Луне научно-исследовательского комплекса, который будет работать на равноправной основе. Дорожная карта такой станции была представлена на проведенной Роскосмосом в июне Международной конференции по исследованию космического пространства GLEX.

Это уже не первое соглашение такого рода. До этого страны договорились о координации российской миссии с орбитальным космическим аппаратом «Луна-26» и китайской миссии исследования полярной области Луны «Чанъэ-7», а также о сотрудничестве в области создания объединенного Центра данных по исследованию Луны и дальнего космоса.

Сверху видно все

Началось формирование высокоэллиптической гидрометеорологической космической системы «Арктика-М». Первый из четырех космических аппаратов был запущен на орбиту 28 февраля. В сентябре завершились летные испытания космического аппарата и ввод его в штатную эксплуатацию. Группировка спутников призвана обеспечить всепогодный мониторинг поверхности Земли и морей Северного ледовитого океана и надежную связь для социально-экономического развития северных регионов России.

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