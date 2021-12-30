Source: Russia Federal Space

#ИКИ РАН#Спектр-РГ30.12.2021 09:43

Исследуя Вселенную в рентгеновских лучах

В Институте космических исследований Российской академии наук с большим успехом прошла очередная всероссийская конференция «Астрофизика высоких энергий сегодня и завтра».

«Двадцать первого декабря двадцать первого года двадцать первого века мы начинаем нашу двадцать первую конференцию», — такими словами открыл конференцию Сергей Гребенев, Председатель программного комитета. Он также напомнил, что сами участники называют её «Рождественской», поскольку сроки её проведения совпадают с Рождеством в западных странах и преддверием новогодних праздников в России.

Из-за пандемии конференция проводилась в гибридном формате: сотрудники ИКИ РАН представляли доклады очно, другие участники — в режиме телеконференции, одновременно велась трансляция всех докладов на канале YouTube. Всего в работе конференции приняли участие более 100 исследователей. Многие устные доклады были представлены молодыми учеными, аспирантами и студентами. Параллельно на сайте конференции было выложено большое количество (69) стендовых докладов. Со всеми материалами: тезисами, записями устных докладов и файлами стендовых — можно познакомиться на сайте, используя программу как навигатор.

Первые два дня были полностью посвящены научным результатам астрофизической обсерватории «Спектр-РГ». Было рассказано о различных аспектах текущей и дальнейшей работы обсерватории в космосе (в точке L2 системы «Солнце — Земля» на расстоянии 1,5 миллиона километров от Земли). На борту обсерватории работают два уникальных рентгеновских телескопа с зеркалами косого падения: eROSITA, созданный Институте внеземной физики Общества им. Макса Планка (MPE, Германия), и ART-XC им. М.Н. Павлинского, созданный в ИКИ РАН в кооперациях с Российским федеральным ядерным центром (ВНИИЭФ) и Центром космических полетов им. Маршалла (США).

Сотрудники НПО им. С.А. Лавочкина (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») Владимир Молодцов и Андрей Погодин рассказали об особенностях управления работой платформы «Навигатор», на которой установлены телескопы обсерватории, и о проведенных коррекциях орбиты для улучшения видимости обсерватории радиоантеннами в Медвежьих озерах и Уссурийске. Эти антенны проводят ежедневные сеансы связи, управления и приема научных данных. Владимир Назаров, руководитель отдела наземных научных комплексов ИКИ РАН, рассказал о ежедневной работе (в течение 2,5 года) Центра данных обсерватории, организованного в ИКИ РАН. Данные телеметрии поступают сюда непосредственно из НПОЛ и Центров дальней космической связи, распаковываются и передаются в заранее согласованном виде ученым ИКИ РАН и MPE.

Перед началом конференции обсерватория выполнила четвертый полугодовой обзор всего неба в рентгеновских лучах из восьми запланированных. Через два года после завершения обзорного этапа обсерватория перейдет к целенаправленным наблюдениям отдельных наиболее интересных объектов, открытым в ходе обзора, а также к глубокому сканированию отдельных площадок неба.

«Уже в ходе полета обсерватории к точке L2 было показано, что принятый режим сканирования позволяет получать качественные изображения больших участков неба», — подчеркнул научный руководитель проекта академик Рашид Сюняев (ИКИ РАН).

«В частности, для телескопа ART-XC им. М.Н. Павлинского большой интерес будет представлять детальный скан плоскости нашей Галактики площадью более тысячи кв. градусов», — подтвердил научный руководитель телескопа ART-XC Александр Лутовинов (ИКИ РАН).

Поражают воображение красочные рентгеновские карты неба, полученные телескопом eROSITA, и число зарегистрированных на них рентгеновских источников: миллионов активных ядер галактик, десятков тысяч скоплений галактик и сотен тысяч звезд с активными коронами, а также множество рентгеновских двойных систем в нашей Галактике. Отдельные доклады были посвящены открытию в рентгеновских лучах неизвестных ранее далеких квазаров на рекордных красных смещениях z > 5 (и даже z = 6.2) и результатам их спектроскопии на российских оптических телескопах.

Сравнение карт неба, полученных в ходе последовательных обзоров всего неба, позволило открыть более 50 событий приливного разрушения звезд, пролетавших вблизи сверхмассивных черных дыр. Вещество звезды, разорванной гравитацией, падает на черную дыру. В результате на небе появляются яркие источники рентгеновского излучения, отсутствующие на картах предыдущих обзоров неба. Явления приливного разрушения звезд происходят чрезвычайно редко в каждой отдельно взятой галактике (раз в сотни миллионов лет), но поскольку при обзоре неба телескоп eROSITA просматривает огромное число галактик, он обнаруживает такие события в среднем каждые две недели.

В ходе конференции было рассказано и об открытии ранее неизвестного остатка вспышки сверхновой, взорвавшейся десятки тысяч лет назад в разреженном горячем газе гало нашей Галактики (на расстоянии килопарсека над ее плоскостью). Остаток очень протяженный и был обнаружен лишь благодаря широкому полю зрения телескопа. Понятно, что эти доклады были основаны прежде всего на результатах российского консорциума телескопа eROSITA. Однако на конференции выступил также научный руководитель телескопа eROSITA доктор Андреа Мерлони (MPE), рассказавший о результатах немецкого консорциума.

Ряд докладов был посвящен эффективной работе в составе обсерватории «Спектр-РГ» первого российского рентгеновского телескопа с зеркалами косого падения — ART-XC им. М.Н. Павлинского. По результатам наблюдений телескопа (чувствительного в более жестком диапазоне энергий, чем eROSITA) уже опубликованы статьи с каталогами рентгеновских источников, зарегистрированных при обзоре неба и сканировании поля галактического центра. Открыто немало транзиентных (то есть впервые вспыхнувших) рентгеновских источников. В их числе — ранее неизвестные пульсары в двойных системах и симбиотические переменные.

Василий Левин (ИКИ РАН) рассказал о работе уникальных детекторов телескопа ART-XC, созданных им и его сотрудниками, и поделился планами по использованию подобных детекторов в приборе «Монитор всего неба» (МВН), который готовится к запуску на борт Международной космической станции в следующем году. Подробнее об эксперименте МВН рассказал его научный руководитель Николай Семена (ИКИ РАН).

В ряде докладов обсуждались результаты оптической поддержки наблюдений обсерватории СРГ крупными российскими телескопами: 6-м БТА (САО), 2.5-м ГАИШ МГУ (КГО), 1.6-м АЗТ-33ИК (Саянская обсерватория, Монды), 1.5-м РТТ-150 КФУ (Турция). Оптические наблюдения позволяют определить природу обнаруженных рентгеновских объектов. Александр Мещеряков (ИКИ РАН) рассказал об использовании его группой нейронных сетей и методов машинного обучения для оценки красных смещений далеких квазаров, зарегистрированных в обзоре «Спектр-РГ», по данным существующих фотометрических обзоров неба. Около 90% их оценок в последующем были подтверждены (и уточнены) спектроскопическими измерениями на российских телескопах.

Оставшиеся два дня конференции были отданы научным сессиям, посвященным нескольким важнейшим направлениям исследований: космологии, росту сверхмассивных черных дыр, ультраярким рентгеновским источникам, быстрым радиовсплесками и магнитарам, гамма-всплескам, аккрецирующим нейтронным звездам и черным дырам и другим. Были обсуждены наиболее интересные результаты наблюдений, полученные за год, новые яркие теоретические идеи, результаты выполненного моделирования физических процессов и расчетов.

Важное место в программе конференции занимали приглашенные доклады с обзорами результатов ведущих астрофизических обсерваторий: гигантского радиоинтерферометра MeerKAT в ЮАР и чрезвычайно успешной астрометрической миссии ЕКА Gaia, а также обзор задач и состава аппаратуры недавно запущенного в космос первого специализированного рентгеновского поляриметрического спутника IXPE (NASA). Большой интерес вызвали доклады, посвященные будущим проектам: Всемирной космической обсерватории — Ультрафиолет «Спектр-УФ» (Россия) и перспективной высокочувствительной рентгеновской обсерватории Lynx (США). О десятилетнем плане развития астрономии и астрофизики в США рассказал Алексей Вихлинин (сотрудник ИКИ РАН и Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики США), а о научной программе Европейского космического агентства — научный директор ЕКА профессор Гюнтер Хазингер.

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