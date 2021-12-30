Е. Бибикова проинспектировала проведение капитального ремонта почтового отделения в Пскове

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор посетила отремонтированное по просьбам псковичей здание «Почты России».

Заместитель председателя Комитета СФ по социальной политике, представитель от исполнительного органа государственной власти Псковской области Елена Бибикова БибиковаЕлена Васильевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Псковской области в рамках поездки в регион проинспектировала проведение капитального ремонта в отделении «Почты России», расположенном в одном из микрорайонов Пскова.

Ранее в этом году к сенатору поступили обращения от жителей, которые сообщили о неудовлетворительном состоянии здания и необходимости его срочного ремонта.

Елена Бибикова в рамках поездки в регион проинспектировала проведение капитального ремонта в отделении «Почты России», расположенном в одном из микрорайонов Пскова

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Елена Бибикова в рамках поездки в регион проинспектировала проведение капитального ремонта в отделении «Почты России», расположенном в одном из микрорайонов Пскова

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Елена Бибикова в рамках поездки в регион проинспектировала проведение капитального ремонта в отделении «Почты России», расположенном в одном из микрорайонов Пскова

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Елена Бибикова в рамках поездки в регион проинспектировала проведение капитального ремонта в отделении «Почты России», расположенном в одном из микрорайонов Пскова

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Парламентарий оказала содействие в решении этого вопроса, провела переговоры с руководством «Почты России». Были выделены дополнительные финансовые средства на капремонт здания.

Для обслуживания посетителей и работы сотрудников почтового отделения созданы современные и комфортные условия

Елена Бибикова отметила, что в настоящий момент все наружные и внутренние работы завершены. Восстановлена кровля, отремонтирован фасад, проведены коммуникации, установлена новая мебель и оборудование, подключены системы пожарной сигнализации. «Для обслуживания посетителей и работы сотрудников почтового отделения созданы современные и комфортные условия», — сказала сенатор.

Директор Управления Федеральной почтовой связи Псковской области — «Почты России» Дарья Цилина поблагодарила сенатора и сообщила, что на ремонт здания потребовалось около 5 млн руб., капитальные работы удалось завершить в намеченный срок.

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