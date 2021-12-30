Е. Бибикова накануне новогодних праздников посетила ветеранов Великой Отечественной войны

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор поздравила с Новым годом и вручила подарки ветеранам, проживающим в городе Пскове.

Заместитель председателя Комитета СФ по социальной политике, представитель от исполнительного органа государственной власти Псковской области Елена Бибикова БибиковаЕлена Васильевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Псковской области навестила псковичей, ветеранов Великой Отечественной войны Александра Осекина и Клеопатру Швецову, пообщалась с ними, расспросила о важных для них проблемах и вопросах, которые требуют решения.

Елена Бибикова накануне новогодних праздников посетила ветеранов Великой Отечественной войны

Клеопатра Васильевна в 17 лет добровольцем ушла на фронт, служила в роте связи 862-го Брянского Краснознаменного стрелкового полка 197-й Краснознаменной стрелковой дивизии. Начала военный путь в Польше. А закончила в Праге в 1945 году. Она участвовала в сражениях за Сандомирский плацдарм, где за личное мужество была удостоена боевой медали «За отвагу», принимала участие в форсировании реки Одер и награждена орденом Отечественной войны.

В этом году ветерану исполнилось 96 лет. Она рассказала Елене Бибиковой, что сейчас живет одна и вполне справляется с ежедневными бытовыми заботами, но конечно, при поддержке детей и внуков.

Александр Осекин в начале войны окончил семь классов и трудился бригадиром в колхозе. В 1944 году в 17 лет его призвали в армию, рассказал ветеран. Он участвовал в боевых операциях, в охране Потсдамской конференции, а после завершения Великой Отечественной войны служил в разведбатальоне. Сегодня он живет в окружении крепкой и многочисленной семьи — детей, внуков и правнуков, и активно участвует в общественной жизни Псковской области.

Ветераны поблагодарили Елену Бибикову за внимание и поддержку, и дали свои советы активного долголетия — это всегда дарить добро окружающим, идти вперед и наполнять жизнь новыми интересами, смыслами и задачами.

«Наши ветераны — пример того, как нужно жить, — отметила сенатор, — они с огромным желанием общаются, делятся воспоминаниями, жизненным опытом и знаниями. Им крайне важны наша любовь, внимание и забота». Елена Бибикова пожелала ветеранам и их близким благополучия и крепкого здоровья, хранить и приумножать важнейшие семейные ценности — взаимопонимание, уважение друг к другу, поддержку и заботу о старшем поколении.

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