Декада спорта и здоровья 2022 года

Source: Russia Ministry of Sport

С 1 по 10 января в регионах России пройдёт традиционная Декада спорта и здоровья, которая проводится ежегодно Министерством спорта Российской Федерации при участии органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области физической культуры и спорта.

Декада спорта и здоровья направлена на массовое привлечение россиян к занятиям физической культурой и спортом в период новогодних праздников, популяризацию спорта и повышение социальной активности населения.

В регионах, где позволяет эпидемиологическая ситуация, с соблюдением требований Роспотребнадзора пройдут массовые физкультурные мероприятия – катания на коньках, лыжах и санках, семейные старты, эстафеты, соревнования по различным видам спорта.

В Тамбовской, Сахалинской, Калужской и Ростовской областях состоятся легкоатлетические забеги. Примечательно, что в Ижевске (Республика Удмуртия) пройдёт первый «Мандариновый забег», где обязательным условием будет наличие атрибута оранжевого цвета, а приз – ящик мандаринов.

Лыжные гонки будут организованы в Оренбургской, Московской, Тульской и Курской областях. Забег в Оренбургской области возглавит сам Дед Мороз.

Традиционные хоккейные турниры для детей и взрослых пройдут во Владимирской и Омской областях, а также в Санкт-Петербурге.

В Чувашии состоится Рождественский турнир по плаванию на призы Деда Мороза.

В Махачкале (Республика Дагестан) пройдёт республиканский этап Всероссийских соревнований среди школьников «Мини-футбол – в школу».

А в Липецкой области для жителей будет организован спортивный праздник «Зима для сильных, здоровых, спортивных!». Также в Липецке пройдёт Рождественский благотворительный костюмированный забег. Стартовые взносы будут приниматься едой для животных из приюта «Дворянское гнездо». На забеге будут и сами питомцы, которых можно обнять, поиграть и при желании забрать домой.

Министерство спорта Российской Федерации приглашает всех принять активное участие в мероприятиях Декады спорта и здоровья, провести новогодние каникулы с пользой для здоровья!

Пресс-служба Минспорта России

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