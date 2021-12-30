Встреча с главой РФПИ Кириллом Дмитриевым

Source: President of Russia – Kremlin

В.Путин: Кирилл Александрович, 10 лет исполняется с создания РФПИ как нашего суверенного фонда. За это время проделана большая работа, пройден большой путь и привлечено достаточно много средств в экономику России. Налажены партнёрские отношения со многими суверенными фондами в мире, с частными фондами. И в последнее время вы ещё достаточно активно занимаетесь продвижением нашей вакцины «Спутник V» за рубежом. Тоже есть о чём сказать, есть результаты.

Давайте обо всём поподробнее, по порядку, и о перспективах.

К.Дмитриев Дмитриев Кирилл Александровичгенеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) : Спасибо большое, Владимир Владимирович.

Я, во-первых, хотел вручить Вам книжку по нашему десятилетию, здесь более ста проектов РФПИ, и поблагодарить Вас за поддержку Российского фонда прямых инвестиций, за регулярные встречи с нашими партнёрами. За то, что благодаря Вашей поддержке мы действительно много инвестируем в ключевые секторы экономики. За это время мы проинвестировали уже более двух триллионов рублей с нашими партнёрами. На каждый рубль привлекли девять рублей от наших партнёров. 40 миллиардов долларов привлекли в совместные фонды, из которых четыре миллиарда – это автоматические инвесторы, которые с нами вкладывают. И создали уже 100 тысяч рабочих мест в России. Соответственно, у нас доходность выше, чем у многих индексов. И фонд благодаря Вашей поддержке хорошо работает.

Мы фокусируемся на шести основных секторах, куда Вы нам поручали инвестировать.

Во-первых, это улучшение качества жизни. Здесь как пример клиника «Мать и дитя», которая расширила количество регионов присутствия с трёх до 25-ти, открыто 40 новых медицинских центров, создано более семи тысяч рабочих мест, родилось 40 тысяч россиян там за последние 10 лет.

Развиваем инфраструктуру – это второй пункт. Это железнодорожный мост между Россией и Китаем, первый железнодорожный мост, который на 700 километров сокращает путь и на 54 процента повышает пропускную способность. Это, безусловно, ЦКАД как важный инфраструктурный проект.

С точки зрения импортозамещения это расширение терминала по перевалке сжиженного углеводородного газа в Усть-Луге, на 30 процентов мы расширили мощность данного терминала.

Развитие российских регионов. Это [устранение] цифрового неравенства: мы провели вместе с «Ростелекомом» интернет, обеспечили 3,5 миллиона россиян.

И в завершение это повышение эффективности российских компаний. Здесь мы построили с нуля логистическую компанию PLT, которая вошла с нуля в число трёх самых крупных логистических компаний России.

И технологическое развитие. Много тоже инвестиций. Как пример это компания «Доктис», которая лидер в онлайн-медицине.

Таким образом, по всем шести направлениям, которые Вы нам поручали, мы очень активно работаем, создаём те компании, которые влияют позитивно на жизнь России.

И также многие из наших партнёров никогда раньше не инвестировали в Россию, а сейчас делают много инвестиций. Саудовская Аравия с нами уже проинвестировала в 40 проектов, Объединённые Арабские Эмираты – в 65 проектов, Китай – в 40 проектов. Поэтому опять-таки благодаря Вашей поддержке многие наши инвесторы с нами активно соинвестируют.

В.Путин: По «Спутнику» как идёт работа?

К.Дмитриев: «Спутник» активно продвигаем и видим, что «Спутник» показывает результаты как лучшая вакцина в мире. Венгрия недавно опубликовала данные, где «Спутник» превышает все другие вакцины по уровню защиты от смертности от COVID, и [привитые] «Спутником» в 130 раз защищены больше, чем люди, которые не привиты, от смертности от COVID, в разы лучше, чем другие вакцины.

Также, что очень важно, мы видим, что «Спутник», в том числе «Спутник Лайт», хорошо бустирует другие вакцины и усиливает их эффект, в том числе повышает эффективность американских РНК-вакцин, которые имеют короткое время действия.

И также очень важно, что, по последним данным, «Спутник» хорошо работает с «омикроном» и падает по эффективности гораздо меньше, чем иностранные вакцины, а «Спутник Лайт» резко повышает эту защиту, поэтому действительно мы считаем, что «Спутник» – это в том числе самая эффективная в мире вакцина по борьбе с «омикроном».

В.Путин: Хорошо.

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