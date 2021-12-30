А. Турчак и Ю. Воробьев приняли участие в церемонии ввода в эксплуатацию газораспределительной станции «Кириллов»

Source: Russia – Council of the Federation

Стартовала масштабная программа газификации северных районов Вологодской области.

Первый заместитель Председателя СФ Андрей Турчак ТурчакАндрей Анатольевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Псковской области и заместитель Председателя СФ, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Вологодской области Юрий Воробьев ВоробьевЮрий Леонидовичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Вологодской области приняли участие в торжественной церемонии ввода в эксплуатацию газораспределительной станции «Кириллов».

Для Вологодской области этот проект имеет огромное значение, до конца следующего года голубое топливо придет почти в 20 тысяч домовладений

«Для Вологодской области этот проект имеет огромное значение, до конца следующего года голубое топливо придет почти в 20 тысяч домовладений. Ускорить темпы подачи голубого топлива призвана программа социальной догазификации российских регионов. До конца 2022 года по всей стране должно быть догазифицировано порядка 2,5 миллиона домовладений бесплатно для граждан. Этой мерой поддержки уже воспользовалась первые семь из Кириллова», – сообщил Андрей Турчак.

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По словам Юрия Воробьева, в этом году Кирилловский район Вологодской области получил несколько важных подарков. Помимо первого этапа масштабного проекта по газификации области, был принят Федеральный закон, который позволил всем жителям решить вопросы строительства собственного жилья, оформления и развития собственных приусадебных участков.

«В феврале следующего года планируется провести большое совещание на тему развития национальных парков. Значимость природного газа велика и для экологии Кирилловского района, на территории которого расположен национальный парк «Русский Север», который станет одним из первых в России, где будут развиваться рекреационные зоны и внутренний туризм. Это крайне важно для региона и его жителей», – подчеркнул Юрий Воробьев.

Первый заместитель Председателя СФ Андрей Турчак и заместитель Председателя СФ Юрий Воробьев приняли участие в торжественной церемонии ввода в эксплуатацию газораспределительной станции «Кириллов»

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Первый заместитель Председателя СФ Андрей Турчак и заместитель Председателя СФ Юрий Воробьев приняли участие в торжественной церемонии ввода в эксплуатацию газораспределительной станции «Кириллов»

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Газораспределительная станция «Кириллов»

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Газораспределительная станция «Кириллов»

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Первый заместитель Председателя СФ Андрей Турчак и заместитель Председателя СФ Юрий Воробьев приняли участие в торжественной церемонии ввода в эксплуатацию газораспределительной станции «Кириллов»

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Первый заместитель Председателя СФ Андрей Турчак и заместитель Председателя СФ Юрий Воробьев приняли участие в торжественной церемонии ввода в эксплуатацию газораспределительной станции «Кириллов»

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Первый заместитель Председателя СФ Андрей Турчак и заместитель Председателя СФ Юрий Воробьев приняли участие в торжественной церемонии ввода в эксплуатацию газораспределительной станции «Кириллов»

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Первый заместитель Председателя СФ Андрей Турчак и заместитель Председателя СФ Юрий Воробьев приняли участие в торжественной церемонии ввода в эксплуатацию газораспределительной станции «Кириллов»

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Первый заместитель Председателя СФ Андрей Турчак и заместитель Председателя СФ Юрий Воробьев приняли участие в торжественной церемонии ввода в эксплуатацию газораспределительной станции «Кириллов»

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«Завершился первый этап масштабной программы газификации северных районов Вологодской области. По территории региона проходит газораспределительная система, подающая голубое топливо в западные регионы РФ и в европейские страны. С учетом того, что в Вологодской области газифицировано 15 районов из 26, это вызывало чувство несправедливости. При поддержке нашего сенатора Героя России Юрия Воробьева, 10 лет назад мы начали прорабатывать возможные варианты, а затем проектировать газопровод в Кирилловский, Белозерский, Вашкинский и Вытегорский районы, где газа не было никогда. Теперь голубое топливо будет подано не только на предприятия и многоквартирные дома, но и социальные объекты», – отметил губернатор Вологодской области Олег Кувшинников. КувшинниковОлег АлександровичГубернатор Вологодской области

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