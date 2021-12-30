Source: Russia Federal Space

#ЦПК#Пилотируемая космонавтика#ЭП-20#Союз МС-2030.12.2021 17:10

Александр Мисуркин поделился впечатлениями об участии в эксперименте «Созвездие»

Космонавт Роскосмоса Александр Мисуркин вернулся из экспедиции на МКС, которая длилась 12 суток, 20 декабря 2021 года. Уже на следующий день он приступил к участию в послеполетных этапах эксперимента «Созвездие ЛМ 21/22».

Ежедневно космонавт выполнял задания на различных тренажерах, демонстрируя навыки сложной операторской деятельности. Цель эксперимента «Созвездие» − изучить способность человека двигаться, управлять техникой, выполнять различные задачи при полетах на Луну и Марс.

12-дневную экспедицию на МКС, в которой побывал Александр Мисуркин, по продолжительности можно сравнить с полетом на Луну и обратно. Первое послеполетное исследование для Александра Мисуркина проходило на тренажере «Выход-2», затем на вертолете, далее − на имитаторе планетохода, а также на тренажерах «ТС-18» и «Дон-Союз». Испытания проводились день за днем.

«Очень важно заниматься исследованиями работоспособности космонавтов, понимать, на что будет способен человек при полетах в дальний космос и работе на поверхностях Луны и Марса. Очень рад лично принимать участие в этих экспериментах, − рассказал Александр Мисуркин. − На основе своих наблюдений могу сказать, что в результате короткого космического полета потенциальные сложности с операторской деятельностью могут наблюдаться только на первые, максимум на вторые сутки после посадки. Первое время есть некоторые проблемы с координацией движения, моторикой, скоростью реакции».

По словам Александра Мисуркина, неприятные ощущения довольно быстро пропадают, поэтому есть смысл не оставлять ряд испытаний на потом. Лучше все этапы «Созвездия» проводить как можно раньше, пока космонавт еще ощущает последствия пребывания в невесомости. С этой инициативой Александр Мисуркин планирует обратиться к разработчикам эксперимента.

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