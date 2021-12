29.12.2021 Premier Mateusz Morawiecki: życzę wszystkim Polakom, żebyśmy chcieli przełamywać opory poznawania twórczości Norwida

Source: Government of Poland in Polish

Szef polskiego rządu wziął udział w gali podsumowującej cztery konkursy nt. życia i twórczości Cypriana Kamila Norwida. 2021 został ustanowiony przez Sejm rokiem tego wybitnego wieszcza, twórcy głębokiego i wszechstronnego. Zorganizowane konkursy pozwoliły przywołać i przypomnieć dorobek Norwida.

– Norwid uczy nas, że człowiek nie jest samotną wyspą. Człowiek żyje, jako część większej całości, ale nie tylko “tu i teraz”. Żyje jako łącznik między pokoleniami, które były przed nami i łącznik ku tym pokoleniom, które przyjdą po nas– podkreślił premier, przywołując twórczość wieszcza.

Laureaci konkursów

Podczas gali zostały wręczone nagrody w 4 konkursach, dotyczących Norwida.1) „Bo piękno jest, żeby zachwycało… wszystko o życiu i twórczości Cypriana Kamila Norwida”, zorganizowany dla uczniów publicznych i niepublicznych szkół ponadpodstawowych przez Ministerstwo Edukacji i Nauki.2) Konkurs na najlepsze publikacje książkowe o tematyce norwidowskiej, popularyzujący twórczość wieszcza, zorganizowany przez Instytut de Republica.3) „Projekt: Norwid” Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie”, który zakładał m.in. zaprojektowanie koszulki promującej życie i twórczość Norwida przez dzieci i młodzież w wieku od 6 do 19 lat.4) Konkurs plastyczny „Pudełko zwane wyobraźnią – Cyprian Kamil Norwid” skierowany do uczniów szkół plastycznych. Organizowany przez Zespół Państwowych Szkół Plastycznych im. Józefa Szermentowskiego w Kielcach.Dodatkowo osoby zasłużone dla promowania twórczości wieszcza zostały odznaczone przez premiera medalami z okazji 100-lecia Odzyskania Niepodległości.- Wszystkim laureatom i Polakom, życzę sukcesów na drodze poznawania tego, co było dla C. K. Norwida wyznacznikiem wartości życia – poznawania oraz poszukiwania dobra, prawdy i piękna – tak szef polskiego rządu zwrócił się do nagrodzonych.

Cyprian Kamil Norwid

W 2021 roku obchodzimy 200-lecie urodzin Norwida, który zapisał się na kartach historii nie tylko jako peta, ale także potrafił znakomicie rysować, malować, był filozofem. Norwid jest dla nas wspaniałym przewodnikiem. Wieszczem, który integruje, jak podkreślił premier. Norwid łączy ponadczasowo twórczość wielu naszych wspaniałych pisarzy, poetów i wieszczów. Zakorzenia ją w naszej współczesności, choć trzeba stawić opór pewnym trudom i niewygodom poznawania jego wspaniałej twórczości.Jego dzieła dostępne są na rządowej stronie: www.lektury.gov.pl – zachęcamy do lektury!

