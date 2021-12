29.12.2021 Kolejne drony dla żołnierzy Wojska Polskiego

Source: Government of Poland in Polish

„Koniec roku to intensywny czas zakupu nowoczesnego uzbrojenia. Przed chwilą zatwierdziłem umowę o zakupie dla Wojska Polskiego dronów. Dronów wyprodukowanych przez polski przemysł zbrojeniowy. O tym, że drony są niezwykle potrzebne i ważne na współczesnym polu walki nikt nie ma najmniejszych wątpliwości. Każdy kto śledzi dzisiejsze konflikty ma świadomość tego, że są one wykorzystywane i stanowioną ważną broń” – podkreślił Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej.

W środę, 29 grudnia br. szef MON zatwierdził umowę na dostawę bezzałogowych systemów powietrznych klasy mini pod kryptonimem WIZJER. Przewiduje ona dostawę 25 zestawów bezzałogowych systemów powietrznych wraz z pakietem logistycznym i szkoleniowym. Umowa zawiera prawo opcji, które przewiduje pozyskanie systemu komputerowego do szkolenia teoretycznego (CBT) oraz systemu zarządzania szkoleniem (SZS).

„Drony wykorzystywane są również w czasach pokoju, w sytuacji, w której znaleźliśmy się dziś, w sytuacji, w której zostaliśmy zaatakowani, ten atak dokonany przez Białoruś jest faktem. Również mamy do czynienia z wykorzystywaniem dronów także przez stronę białoruską. Drony służą rozpoznaniu, a następnie funkcjonariusze służb białoruskich niszczą tymczasowe ogrodzenie, aby otworzyć drogę do wypychania migrantów na stronę polską”

– wyjaśnił minister Mariusz Błaszczak.

Jak zaznaczył szef MON ważne jest to, że bezzałogowe systemy powietrzne klasy mini pod kryptonimem WIZJER to polskie drony. Ich projekt opracował Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych, a wyprodukuje je konsorcjum złożone z Polskiej Grupy Zbrojeniowej wraz z Wojskowymi Zakładami Lotniczymi w Łodzi i w Bydgoszczy.

Umowa na dostawę dronów przewiduje, że w skład każdego zestawu wchodzą 4 platformy powietrzne wraz z głowicami elektrooptycznymi EO/IR, 1 zestaw naziemnej stacji kontroli (NSK), 1 naziemny terminal danych (NTD) oraz 1 przenośny terminal wideo (PTV). Łącznie w ramach umowy o wartości 174 mln brutto Wojsko Polskie otrzyma sto dronów wraz z pakietem logistycznym i szkoleniowym. Terminy dostaw przewidziano na lata 2024-2027.

Szef MON zapowiedział także kolejne zakupy bezzałogowych systemów powietrznych.

„Co do zasady chcemy, żeby pozyskiwać na wyposażenie Wojska Polskiego drony z różnych źródeł. Bardzo cieszymy się z tego, że polski przemysł zbrojeniowy ma zdolności do ich budowy. Dlaczego ta dywersyfikacja jest ważna? Chodzi o to, żeby nie uzależniać się od jednego z dostawcy. W związku z tym na posiedzeniu Rady Modernizacji Technicznej zapadła decyzja o wznowieniu dostaw dronów Fly Eye. Czyli dronów wykorzystywanych już przez Wojsko Polskie, przez wojska operacyjne, jak i Wojska Obrony Terytorialnej”

– poinformował szef MON.

Minister podkreślił, że jednym z pierwszych zadań w nowym roku dla Agencji Uzbrojenia będzie także pozyskanie amunicji krążącej dla Wojska Polskiego.

„Wojsko Polskie powinno dysponować dużymi ilościami takiej broni. To co jest teraz, oceniamy jako zbyt małe zasoby. Skokowo pozyskamy tą broń, która będzie stanowiła wyposażenie Wojska Polskiego. Drony trafią na wyposażenie Wojska Polskiego, a te które zostaną pozyskane już w przyszłym roku trafią przede wszystkim do artylerii”

– zaznaczył M. Błaszczak.

Zwiększenie liczby dronów w Wojsku Polskim będzie odstraszać potencjalnych agresorów i wzmocni bezpieczeństwo Polski.

***

Bezzałogowy system powietrzny klasy mini WIZJER przeznaczony będzie do prowadzenia działań, na potrzeby Wojsk Lądowych oraz Wojsk Specjalnych, w zakresie rozpoznania obrazowego (IMINT) poprzez wykorzystanie głowic optoelektronicznych. Ponadto system realizować ma zadania związane ze wskazywaniem celów i określaniem danych do rażenia ogniowego, oceną skutków uderzeń oraz wsparciem działań w zakresie ochrony wojsk. Charakteryzuje go niski współczynnik emisji hałasu, czas lotu przewyższający 3 godziny oraz zasięg operacyjny do 35 km. Do jego głównych zadań należy prowadzenie obserwacji w tym wykrycia, rozpoznania, identyfikacji i wskazywania współrzędnych obiektów. BSP startuje automatycznie z wykorzystaniem kompozytowej wyrzutni startowej oraz wykonuje manewr lądowania w trybie automatycznym wykorzystując przy tym spadochron oraz poduszkę powietrzną. Cały system został opracowany zgodnie z porozumieniami standaryzacyjnymi NATO oraz obowiązującymi Normami Obronnymi.

Galeria >>> Kolejne drony dla żołnierzy Wojska Polskiego

