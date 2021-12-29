Source: Russia – Council of the Federation

Победа в конкурсе – важное событие для ребят, отметил сенатор.

Заместитель председателя Комитета СФ по международным делам, представитель от исполнительного органа Фарит Мухаметшин МухаметшинФарит Мубаракшевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Самарской области наградил самарских школьников — победителей Всероссийского конкурса «Портрет твоего края».

Победа в конкурсе – это важное событие для ребят, которое пробуждает чувства патриотизма и гордости за свою страну

Пятый год Советом Федерации поддерживается проведение Всероссийского детского школы — конкурса «Портрет твоего края».

Фарит Мухаметшин наградил самарских школьников — победителей Всероссийского конкурса «Портрет твоего края»

В этом году в конкурсе приняли участие более 200 000 детей из 39 регионов. Определено 550 победителей, среди которых, в том числе, школьники образовательных организаций Самарской области.

Фарит Мухаметшин наградил самарских школьников — победителей Всероссийского конкурса «Портрет твоего края»

Фарит Мухаметшин отметил духовную зрелость, патриотичное воспитание и активную гражданскую позицию самарских школьников.

«Победа в конкурсе – это важное событие для ребят, которое пробуждает чувства патриотизма и гордости за свою страну, кроме того, это возможность выразить свои мысли и, главное, признание того, что твой голос в разговоре со страной услышан», — подчеркнул сенатор.

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