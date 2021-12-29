Source: Russia – Council of the Federation
Сенатор посетил выставку старинных транспортных средств, открывшуюся в Ростовском кремле.
Представитель в СФ от исполнительного органа государственной власти Ярославской области Сергей Березкин БерезкинСергей Владимировичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Ярославской области в ходе рабочей поездки в регион посетил выставку транспортных средств конца XVIII — первой половины XX века, открывшуюся в отреставрированном Конюшенном дворе Ростовского кремля.
Инициатором и организатором выставки выступил российский учёный, создатель культурно-исторического проекта в селе Вятском Ярославской области Олег Жаров совместно с руководством музея-заповедника «Ростовский кремль».
Экспозиция позволяет ознакомиться с двухсотлетним периодом в истории развития каретного, санного и велосипедного дела.
Сергей Березкин отметил, что экспозиция позволяет ознакомиться с двухсотлетним периодом в истории развития каретного, санного и велосипедного дела. На ней представлены парадные и повседневные экипажи работы русских и западноевропейских мастеров, сани, а также велосипеды.
Кроме того, добавил сенатор, выставка знакомит с предметами дорожного быта: расписными дугами, упряжью, а также рисунками, гравюрами и фотографиями XIX–XX веков с изображениями лошадей, повозок и карет. «У посетителей есть уникальная возможность увидеть подлинные раритеты, которые были выкуплены у собственников и отреставрированы», — сказал парламентарий.
Ростовский кремль
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Отреставрированный Конюшенный двор Ростовского кремля
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Отреставрированный Конюшенный двор Ростовского кремля
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Сергей Березкин в ходе рабочей поездки в регион посетил выставку транспортных средств конца XVIII — первой половины XX века
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Сергей Березкин в ходе рабочей поездки в регион посетил выставку транспортных средств конца XVIII — первой половины XX века
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Сергей Березкин в ходе рабочей поездки в регион посетил выставку транспортных средств конца XVIII — первой половины XX века
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Выставка транспортных средств конца XVIII — первой половины XX века
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По словам Сергея Березкина, экспозиция старинных и блестяще отреставрированных карет, саней и велосипедов стала еще одной жемчужиной в музейно-историческом ожерелье городов «Золотого кольца» и очередным шагом на пути создания масштабного культурно-исторического кластера Ростова Великого.
«В этом году началась реализация проекта «Ростов Великий — духовный центр России». Его цель — обеспечить сохранность и возрождение богатого исторического наследия, увеличить туристический поток. Предусматривается комплексное развитие территории путём реставрации объектов культуры и создания современной инженерной и туристской инфраструктуры», — подчеркнул сенатор.