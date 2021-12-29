Совещание о прохождении отопительного сезона

Source: President of Russia – Kremlin

Во встрече принимают участие помощник Президента Максим Орешкин Орешкин Максим Станиславовичпомощник Президента , Министр энергетики Николай Шульгинов Шульгинов Николай ГригорьевичМинистр энергетики Российской Федерации , председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер Миллер Алексей Борисовичпредседатель правления ПАО «Газпром» и генеральный директор ПАО «Российские сети» Андрей Рюмин.

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В.Путин: Уважаемые коллеги, добрый день!

Приближаются новогодние праздники, и многие наши граждане по традиции проведут их дома, в кругу семьи, родных, близких. Мы всё понимаем, насколько важно, чтобы в эти большие, длинные по времени выходные надёжно, без сбоев сработали все предприятия жилищно-коммунальной сферы, организации непрерывного цикла, транспорта, многих других отраслей экономики и социальной сферы, которые обеспечивают жизнь наших городов и посёлков.

Сегодня предлагаю подробно обсудить, как энергетический комплекс страны проходит период пиковых нагрузок. В текущем году он происходит на фоне восстановления экономики, растёт энергопотребление в целом. В декабре был достигнут исторический рекорд по этому показателю.

Отмечу, что в целом энергетический комплекс России работает устойчиво. При этом – надо прямо сказать – далеко не во всех регионах сети и оборудование находятся в должном состоянии. Мы ведь перед началом отопительного сезона говорили много раз на этот счёт, и меня уверяли, что всё в полном порядке везде, но без сбоев, как обычно, не обходится: в ряде субъектов Федерации отмечаются трудности в системе ЖКХ, требуется привлечение дополнительных сил и средств.

На прошлой неделе, как известно, в ходе пресс-конференции журналист из Бурятии рассказала о крупной коммунальной аварии в Улан-Удэ. Там, правда, всё произошло в результате пожара на станции, но тем не менее. В результате этого ЧП многие жители города оказались без горячей воды и отопления. Я знаю, что руководство региона и соответствующие компании прилагают все необходимые усилия для ликвидации последствий аварии.

Вместе с тем очевидно, что этот вопрос должен быть на постоянном контроле и со стороны федеральных властей. Просил бы доложить сегодня, какие меры для помощи Бурятии уже приняты и что планируется сделать в дальнейшем.

И ещё. В ходе пресс-конференции другой журналист, в данном случае уже из Дагестана, рассказал о том, что энергетика республики не справляется с потребностями экономики и социальной сферы. Я знаю, что тут накопился целый комплекс причин, включая и платёжную дисциплину, непрозрачную и неэффективную структуру владения генерирующими объектами и сетями. Прошу сегодня также отдельно остановиться на этом вопросе.

Повторю ещё раз: наша важнейшая задача, чтобы везде – в каждом городе и посёлке страны – квартиры и дома граждан, промышленные и социальные объекты были надёжно обеспечены теплом и электричеством, чтобы система ЖКХ – особенно зимой, в период низких температур – работала отлаженно и чётко, а поставки энергоресурсов велись ритмично, предсказуемо и по приемлемым ценам. Кстати, сегодня во многих странах мира это, к сожалению, далеко не так.

Основная ответственность за положение дел в сфере ЖКХ в России возложена на субъекты Российской Федерации и муниципалитеты. Понятно почему: хозяйство огромное и на местах лучше видно, в каком состоянии находятся тепло- и энергосети, генерирующие объекты, котельные и так далее и тому подобное, какие участки и когда нужно ввести в строй, а что нужно своевременно отремонтировать.

Вместе с тем хотел бы обратить внимание на то, что и по линии профильного федерального министерства, и Правительства в целом нужно постоянно отслеживать реальную ситуацию в регионах и на территориях. Людям какая разница, кто за что отвечает, – важно, чтобы всё функционировало должным образом, особенно в тех населённых пунктах, где климатические условия наиболее суровы.

В этих обстоятельствах любая авария или нештатная ситуация могут иметь самые серьёзные последствия. И здесь крайне важно в сжатые сроки, максимально оперативно реагировать, помогать коллегам в регионах справиться с той или иной возникающей проблемой.

Прошу сегодня доложить о тех инструментах и механизмах, которые предлагается задействовать в экстренных ситуациях, а также о системной работе, которая ведётся для повышения надёжности энергоснабжения. В этой связи напомню, что одно из ключевых направлений использования инфраструктурных кредитов, которые на льготных условиях предоставляются регионам, как раз связано с обновлением систем ЖКХ.

И в завершение своего вступительного слова хочу остановиться на ещё одной очень важной теме. Как вы знаете, нашим приоритетом в развитии газовой инфраструктуры является устойчивое снабжение прежде всего внутреннего рынка в Российской Федерации. В это связи запущены масштабные программы по газификации российских регионов. Во всех населённых пунктах, где проложены нити сетевого газа, граждане получают возможность довести газ до участка с жилым домом до конца 2022 года, как мы и договаривались.

Для обеспечения надёжных, стабильных поставок на длительную перспективу предприятия отечественного ТЭК реализуют долгосрочные планы развития, осваивают новые месторождения. И сейчас – с учётом непростой ситуации у наших зарубежных партнёров – у России есть возможность наращивать экспорт газа.

В октябре была заполнена техническим газом первая нитка газопровода «Северный поток – 2». Сегодня, насколько я понимаю и прошу Миллера Алексея Борисовича, руководителя «Газпрома» доложить об этом, завершается, сегодня должна быть завершена и процедура заполнения газом второй нитки «Северного потока – 2», этого трубопровода общим объёмом поставок нашим коллегам в Европе 55 миллиардов кубических метров газа.

Попросил бы, ещё раз повторю, Алексея Борисовича доложить об этом поподробнее. Этот новый маршрут, дополнительный, безусловно, послужит решению вопроса стабилизации цен на европейском рынке. В рамках нашего совещания попросил бы поговорить не только об этом, но и о том, как вообще ситуация сейчас в Европе складывается, потому что там находятся наши основные потребители.

Давайте перейдём к обсуждению предложенных вопросов. Слово Николаю Григорьевичу Шульгинову.

Продолжение следует.

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