Совет Федерации присоединился к благотворительной акции «Елка желаний»

Source: Russia – Council of the Federation

Сенаторы в ходе 513-го заседания Совета Федерации объявили об участии в благотворительной акции «Елка желаний».

В Совете Федерации стартовала благотворительная акция «Елка желаний»

Председатель СФ пригласила всех сенаторов участвовать в проекте.

14 декабря 2021 г.

В. Матвиенко: Мы должны делать все, чтобы у каждого ребенка исполнялись желания и дети были окружены любовью и вниманием

Председатель СФ приняла участие в акции «Елка желаний».

22 декабря 2021 г.

И. Святенко приняла участие в акции «Ёлка желаний» и исполнила мечту девочки из многодетной семьи

В рамках благотворительной акции сенатор вручила ребёнку собаку.

14 декабря 2021 г.

М. Павлова: «Елка желаний» — общественная акция, направленная на развитие взаимопомощи и культуры благотворительности

Важно поддержать детскую мечту, подарить минуты счастья, считает сенатор.

16 декабря 2021 г.

С. Перминов принял участие в акции «Елка желаний» и исполнит мечту юного земляка

Сенатор РФ, заместитель председателя Комитета Совета Федерации по Регламенту и организации парламентской деятельности Сергей Перминов принял 16 декабря участие в традиционной всероссийской предновогодней благотворительной акции «Елка желаний».

16 декабря 2021 г.

Г. Карасин: Ёлка желаний – возможность исполнить мечту

Председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин поздравил девочку из Южно-Сахалинска Римму Воробьёву с наступающим Новым Годом и Рождеством в рамках всероссийской акции «Ёлка желаний».

20 декабря 2021 г.

М. Павлова: В Челябинской области исполнят новогодние мечты детей и пожилых людей

Сенатор РФ Маргарита Павлова в рамках региональных дней приняла участие в региональной акции «Елка желаний».

20 декабря 2021 г.

М. Афанасов поздравил девочку из Ставропольского края с Новым годом в рамках всероссийской акции «Ёлка желаний»

Член Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Михаил Афанасов в рамках участия в проекте «Ёлка желаний» президентской платформы «Россия – страна возможностей» встретился с 17-летней Анастасией Сергиенко из с.Кугульта Ставропольского края

21 декабря 2021 г.

А. Кислов: Самарская земля всегда была богата людьми, которые посвятили свою жизнь служению обществу

Сенатор в рамках общественной акции «Народное признание» вручил жителям Самарской области призы в номинации «Герои нашего времени», а также подарил новогодние подарки участникам проекта «Елка желаний».

21 декабря 2021 г.

Э. Исаков в рамках Всероссийской акции «Ёлка желаний» вручил подарки детям в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре

Сенатор встретился с детьми и их родителями в Сургуте.

21 декабря 2021 г.

Р. Галушина исполнила заветные желания юных жителей из НАО в рамках двух благотворительных акций

Сенатор выступила в роли доброго волшебника и помогла воплотить в жизнь мечты мальчика с ограниченными возможностями здоровья и воспитанника Центра содействия семейному устройству «Наш дом» в Нарьян-Маре.

21 декабря 2021 г.

Е. Алтабаева приняла участие в акции «Ёлка желаний» и исполнила мечту юного севастопольца

В рамках акции мы помогаем тем семьям, которые особенно нуждаются в поддержке, отметила сенатор.

22 декабря 2021 г.

С. Мартынов подарил школьнику из Марий Эл ноутбук в рамках акции «Ёлка желаний»

Эта акция является хорошим проектом искренней благотворительности, потому что благодаря этому исполняются детские мечты, отметил сенатор.

22 декабря 2021 г.

О. Алексеев исполнил новогодние желания детей Саратовской области

Сенаторы второй год подряд присоединяются к благотворительной акции «Елка желаний» по проекту президентской платформы «Россия – страна возможностей». Из каждого региона страны дети, оказавшиеся в сложных жизненных обстоятельствах, загадали новогодние желания и мечты.

22 декабря 2021 г.

Новогоднюю мечту юного ленинградца с «Елки желаний» воплотил С. Перминов

Новогоднюю мечту юного земляка с «Елки желаний» воплотил сенатор Сергей Перминов.

22 декабря 2021 г.

И. Святенко: «Ёлка желаний» помогает исполнить самые заветные мечты детей

В преддверии Нового года сенаторы РФ И. Святенко и В. Кожин приняли участие в федеральной акции «Ёлка желаний».

22 декабря 2021 г.

В. Пономарёв осуществил мечту Константина из г. Елизово Камчатского края

Сенатор принял участие во Всероссийской акции «Елка желаний», которая стартовала 13 декабря в верхней палате парламента России.

23 декабря 2021 г.

С. Безденежных принимает участие в всероссийской акции «Ёлка желаний»

Сенатор от Хабаровского края Сергей Безденежных второй год подряд принимает участие во всероссийской акции «Ёлка желаний».

27 декабря 2021 г.

С. Рябухин принял участие в акции «Елка желаний»

Воплощение в жизнь мечты детства может принести счастье.

27 декабря 2021 г.

Н. Семисотов воплотил в жизнь новогоднюю мечту жительницы Ленинска

В канун Нового года сенатор вручил пенсионерке из Волгоградской области в подарок ноутбук и букет цветов.

27 декабря 2021 г.

Елка детских грез и желаний пришла в Малоярославец

Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по Регламенту и организации парламентской деятельности Александр Савин исполнил новогоднее пожелание юной калужанки Анастасии в рамках акции «Елка желаний».

27 декабря 2021 г.

А. Брыксин исполнил мечту девочки из Курска

Член Комитета СФ по экономической политике Александр Брыксин подарил юной курянке лазерное многофункциональное устройство.

24 декабря 2021 г.

О. Епифанова исполнила мечту мальчика из Усинска

Член комитета Совета Федерации по международным делам Ольга Епифанова подарила десятилетнему Максиму смартфон.

27 декабря 2021 г.

Б. Жамсуев исполнил желание школьника из г. Шилки Забайкальского края в приобретении планшета

Сенатор принял участие во Всероссийской акции «Ёлка желаний».

27 декабря 2021 г.

С. Михайлов исполнил новогоднее желание девочки из села Ононское

Сенатор РФ от Забайкальского края Сергей Михайлов принял участие во Всероссийской акции «Елка желаний», которая проходит в Совете Федерации РФ.

27 декабря 2021 г.

Н. Владимиров: Детские мечты должны сбываться

Сенатор принял участие в федеральной акции «Ёлка желаний».

28 декабря 2021 г.

С. Горняков исполнил мечту волгоградского мальчика о полете на самолете

Новогоднее чудо произошло благодаря участию юного волгоградца в акции «Елка желаний».

28 декабря 2021 г.

Л. Скаковская приняла участие в акции «Ёлка желаний»

Сенатор исполнила мечту восьмилетней Дианы Шуваловой из Твери – подарила ноутбук.

28 декабря 2021 г.

С. Мартынов исполнил мечту воспитанницы дома-интерната «Солнышко»

В рамках благотворительной акции «Ёлка желаний» сенатор от Марий Эл, первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Сергей Мартынов исполнил мечту воспитанницы дома-интерната «Солнышко» Татьяны Николаевой.

29 декабря 2021 г.

А. Чернышев помог исполнить новогоднюю мечту десятилетнего мальчика из Иркутска

Сенатор принял участие во Всероссийской акции «Елка желаний».

29 декабря 2021 г.

Д. Горицкий исполнил новогоднюю мечту своего земляка, юного тюменца

«Прекрасно, когда новогодняя мечта становится реальностью».

29 декабря 2021 г.

Е. Бибикова: Все детские мечты должны обязательно сбываться!

Сенатор приняла участие во Всероссийской акции «Елка желаний».

29 декабря 2021 г.

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