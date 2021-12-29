Source: Russia Federal Space
#Роскосмос#итоги29.12.2021 15:20
Роскосмос. Главное в 2021 году
Обзор самых ярких событий ракетно-космической отрасли России.
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Космические аппараты и корабли, автоматические космические системы, многомодульные космические станции и развитие наземной космической инфраструктуры — это труд более 180 000 тысяч людей — команды Роскосмоса.
Мы не только побеждаем и осваиваем новые горизонты, но и создаем новые возможности для сотрудничества, помогаем тем, кто нуждается в помощи. Мы делаем космос ближе для каждого!