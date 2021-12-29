П. Тараканов встретился с предпринимателями Тюменской области

Source: Russia – Council of the Federation

В рамках региональной недели сенатор посетил Заводоуковский городской округ.

Член Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам, представитель от исполнительного органа государственной власти Тюменской области Павел Тараканов ТаракановПавел Владимировичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Тюменской области в рамках региональной недели посетил Заводоуковский городской округ.

Сенатор провел встречу с предпринимателями, где обсуждались существующие меры поддержки бизнеса и вызовы, с которыми пришлось столкнуться во время пандемии.

В целом предприниматели Заводоуковска достойно проходят период пандемии, во многом самостоятельно

«Радует тот факт, что, несмотря на все сложности, — временное введение QR-кодов и сокращение прибыли — большинству представителей бизнеса удалось справиться без дополнительных финансовых мер поддержки. В целом предприниматели Заводоуковска достойно проходят период пандемии, во многом самостоятельно», — отметил сенатор по итогам встречи.

Павел Тараканов встретился с предпринимателями Тюменской области

Сенатор побывал на единственном в стране заводе-изготовителе сетки для упаковки овощей. По словам Павла Тараканова, предприятие может претендовать на звание лидера в новой экономике. В год на заводе производят более 3 тыс. тонн продукции, что позволяет упаковать 4 млн тонн овощей.

Павел Тараканов встретился с предпринимателями Тюменской области

Также Павел Тараканов посетил несколько социально-значимых объектов городского округа — одну из городских школ, краеведческий музей и новый бассейн.

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