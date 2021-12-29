Первая оценка ВВП за III квартал 2021 года, выполненная методами использования доходов и формирования по источникам доходов

Source: Russian Federation State Statistics Service

Росстат представляет первую оценку ВВП за III квартал 2021 года, выполненную методами использования доходов и формирования по источникам доходов.

Объем ВВП в III квартале 2021 года составил 39 трлн 911,2 млрд рублей. Физический объем ВВП вырос на 4,3 % относительно соответствующего квартала прошлого года, дефлятор, соответственно, вырос на 17,9%.

Динамика ВВП и его компонентов в III квартале 2021 года относительно соответствующего квартала предыдущего года обусловлена восстановлением экономической активности.

В составе ВВП расходы на конечное потребление возросли на 7,3%, валовое накопление увеличилось на 4,8%, чистый экспорт товаров и услуг сократился за счет опережающего роста импорта (18,8%) по сравнению с экспортом (7,4%).

Рост конечного потребления связан c восстановлением потребительского спроса, расходы домашних хозяйств на конечное потребление товаров и услуг возросли на 10,3% в основном за счет оживления на рынке услуг и достигли уровня «докризисного» III квартала 2019 года.

Увеличение валового накопления произошло за счет основного капитала, включая ценности (+ 7,7%).

Опережающий рост импорта над экспортом сложился как за счет внешней торговли товарами, так и услугами. По данным ФТС России, в III квартале 2021 по сравнению с соответствующим кварталом прошлого года экспорт товаров вырос на 2,6% преимущественно за счет черных и цветных металлов, машин и оборудования. На рост импорта товаров (+13,9%) повлияла в большей степени динамика импорта машин и оборудования, продуктов нефтехимической и химической промышленности, текстильной продукции.

В структуре ВВП в III квартале 2021 года относительно соответствующего квартала предыдущего года расходы на конечное потребление сократилась с 70,0% до 65,0%, валовое накопление капитала – с 26,0% до 24,6%. При этом доля чистого экспорта возросла с 4,0% до 10,4%. Изменения в структуре ВВП связаны прежде всего с существенным ростом цен на экспортируемые топливно-энергетические товары.

В структуре ВВП, характеризующего источники доходов участников производства, по сравнению с III кварталом 2020 года оплата труда сократилась c 44,9% до 39,8%, валовая прибыль выросла с 45,0% до 49,6%, чистые налоги на производство и импорт выросли с 10,1% до 10,6%.

Справка:

Данные сформированы на основе оперативной статистической отчетности предприятий, расчетных данных отраслевой статистики, а также на данных Банка России, Федерального казначейства и ФТС России.

Метод использования доходов при расчете ВВП заключается в том, что ВВП рассчитывается как сумма расходов всех институциональных секторов на конечное потребление, валовое накопление и чистый экспорт.

Метод формирования ВВП по источникам доходов – это оценка ВВП путем суммирования оплаты труда наемных работников (резидентов и нерезидентов), валовой прибыли всех отраслей и чистых налогов на производство и импорт. Этот метод не является самостоятельным, поскольку в соответствии с принятой методологией валовая прибыль исчисляется балансовым методом.

Более подробная информация о ВВП представлена здесь и на официальном Интернет-портале Росстата в разделе «Национальные счета» https://rosstat.gov.ru/accounts.

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