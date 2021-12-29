О. Хохлова посетила социальные объекты Владимирской области

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор побывала в новой школе и модельной библиотеке Камешковского района.

Член Комитета Совета Федерации по социальной политике, представитель в верхней палате парламента от законодательного (представительного) органа государственной власти Владимирской области Ольга Хохлова ХохловаОльга Николаевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Владимирской области в ходе поездки в регион посетила Камешковский район.

Новая школа — настоящий дворец детства и образования. Мы долго боролись, чтобы она была построена. Результат впечатляет

Первым пунктом поездки стала новая школа в Камешкове на 675 мест, открытая в этом году в рамках национального проекта «Образование». «Новая школа — настоящий дворец детства и образования. Мы долго боролись, чтобы она была построена. Результат впечатляет», — отметила сенатор.

Ольга Хохлова побывала в новой школе и модельной библиотеке Камешковского района

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Ольга Хохлова побывала в новой школе и модельной библиотеке Камешковского района

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Ольга Хохлова побывала в новой школе и модельной библиотеке Камешковского района

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Ольга Хохлова побывала в новой школе и модельной библиотеке Камешковского района

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Ольга Хохлова побывала в новой школе и модельной библиотеке Камешковского района

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Парламентарий также осмотрела новую модельную детскую библиотеку в райцентре. Благодаря участию в национальном проекте «Культура» в учреждении появилось современное мультимедийное и звуковое оборудование, необходимое для проведения культурно-просветительских и досуговых мероприятий. Книжный фонд пополнился на 700 единиц хранения. В библиотеке есть специальные места для игр, чтения и проведения мероприятий. Не забыли и про людей с ограниченными возможностями здоровья.

«Новая библиотека — замечательное пространство для творчества и развития. Её открытие является отличным подарком для жителей Камешковского района к Новому году», — отметила Ольга Хохлова.

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