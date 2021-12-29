О. Хлякина: Необходимо, чтобы в любом уголке нашей страны гражданин чувствовал заботу государства

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор посетила село Боринское Липецкой области.

Член Комитета СФ по социальной политике, представитель от исполнительного органа государственной власти Липецкой области Оксана Хлякина ХлякинаОксана Владимировнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Липецкой области в ходе работы в регионе посетила село Боринское. Сенатор ознакомилась с работой муниципалитета, побывала в Боринском детском доме, где вручила детям подарки, а также обсудила с местными жителями волнующие их вопросы, такие как капитальный ремонт поликлиники, строительство новых объектов, развитие сельской инфраструктуры.

Сенатор осмотрела Центр культурного развития, который стал визитной карточной села. «Это место отдыха и творчества не только для местных жителей, но и соседних поселений», — отметила сенатор. По ее словам, для детей организован театральный кружок, проводятся занятия вокалом, хореографией и робототехникой, в музыкальной школе в этом году сделали капитальный ремонт, появилось современное оборудование и новые инструменты.

Сенатор сообщила, что в 2022 году она планирует посетить все двадцать муниципалитетов области.

«Необходимо, чтобы в любом уголке, даже самом отдаленном, человек должен чувствовал заботу государства», — заключила Оксана Хлякина.

MIL OSI