О. Алексеев поздравил с Новым годом ветеранов Саратовской области

Source: Russia – Council of the Federation

Член Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Саратовской области Олег Алексеев в ходе работы в регионе посетил Новоузенский и Краснокутский районы. Сенатор поздравил с наступающим Новым годом участников Великой Отечественной войны.

Олег Алексеев АлексеевОлег Александровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Саратовской области рассказал, что Анатолий Филиппович Тарасов, проживающий в Новоузенске, в этом году отметил 95-летие. В 1943-м году 17-летнего парня призвали в ряды Советской армии, отправили на Дальний Восток, на защиту рубежей Родины от японских интервентов. Награжден орденами «Отечественной войны II степени» и «Знак Почета», медалями «За победу над Японией» и «За победу над Германией в Великой Отечественной войне», Медалью Жукова. Трудовой стаж ветерана – 33 года. Вырастил четырёх детей, недавно у него появился правнук.

Олег Алексеев поздравил с наступающим Новым годом участников Великой Отечественной войны

Валентина Петровна Лузановская из села Логиновка Краснокутского района, в уходящем году также принимала поздравления с 95-летним юбилеем от пяти детей, внуков, правнуков, земляков. Защитница города Сталинграда Валентина Петровна ушла добровольцем на фронт, когда ей исполнилось 16 лет. Хотела найти отца и брата, которых призвали в самом начале войны. Многое пришлось повидать девушке, но особенно Валентине запомнилась переправа через озеро Севаш: тогда впервые испытала на себе, что такое бомбежка. Долгих два с половиной года их часть находилась на передовой, прикрывая пехоту. Победу встретила в Севастополе.

«Слова благодарности и признательности ветеранам, которые в годы Великой Отечественной войны защищали нашу Родину и ковали победу в тылу, необходимо говорить как можно чаще. Уважение и внимание людям, прошедшим войну, не должно ослабевать. К сожалению, с каждым годом их становится меньше. С удовольствием поздравил заслуженных людей с наступающими зимними праздниками. Они были рады вниманию, всем довольны. Здоровья на долгие годы всем ветеранам, спокойствия, мирного неба. Пусть Новый год будет для них благополучным!» – сказал Олег Алексеев.

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