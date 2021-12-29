О. Алексеев: В Саратовской области повысят качество транспортного обслуживания населения

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор принял участие в заседании регионального парламента.

Член Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Саратовской области Олег Алексеев АлексеевОлег Александровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Саратовской области в ходе работы в регионе принял участие во внеочередном заседании Саратовской областной Думы.

Участие региона в федеральном инфраструктурном проекте поможет повысить качество транспортного обслуживания населения Саратовской агломерации

По словам сенатора, на последнем в уходящем году заседании региональные парламентарии приняли важные поправки к областному закону. «Для участия региона в программе льготного кредитования полномочия органов МСУ Энгельсского района и города Саратова по организации пассажирских перевозок общественным транспортом переданы на областной уровень. Поставлена задача – обновить трамвайно-троллейбусный парк, заменить пути и сопутствующее оборудование», – пояснил парламентарий.

Он рассказал, что участие региона в федеральном инфраструктурном проекте поможет повысить качество транспортного обслуживания населения Саратовской агломерации. Предусматривается замена путей и подвижного состава. Ставка делается на электротранспорт. В 2021-м году регион приобрел 70 новых троллейбусов, в следующем году планируется закупить 50 новых трамваев по лизинговой программе. Возобновлено движение троллейбуса, связывающего города Саратов и Энгельс.

Олег Алексеев в ходе работы в регионе принял участие во внеочередном заседании Саратовской областной Думы

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Внеочередное заседание Саратовской областной Думы

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Олег Алексеев

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Внеочередное заседание Саратовской областной Думы

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«На заседании также кратко подвели итоги года уходящего и определили основные задачи на 2022-й. Руководству региона совместно с депутатами удалось сократить дефицит областного бюджета на 9,7 миллиардов рублей, на 12, 6 миллиардов увеличить доходную часть. В следующем году начнется реализация региональных программ по ремонту внутрипоселковых дорог, социальных объектов, по вопросу водоснабжения, продолжится модернизация первичного звена здравоохранения. По президентской программе капитального ремонта планируется отремонтировать 18 школ», — сказал Олег Алексеев.

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