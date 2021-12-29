Е. Перминова обсудила вопросы развития здравоохранения в Курганской области

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор посетила областную клиническую больницу, встретилась с руководством и сотрудниками учреждения.

Первый заместитель председателя Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам, представитель от исполнительного органа государственной власти Курганской области Елена Перминова ПерминоваЕлена Алексеевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Курганской области в рамках поездки в регион посетила Курганскую областную клиническую больницу.

Сенатор провела встречу с исполняющим обязанности главного врача Николаем Плотниковым. В ходе беседы обсуждались вопросы дальнейшего развития учреждения.

Сенатор отметила, что эта тема особенно актуальна в юбилейный 75-летний год с момента открытия клиники. По словам парламентария, больнице предстоит значительное обновление. Сейчас проводятся внутренние и внешние ремонты корпусов, устанавливается новое оборудование, в том числе современная ангиографическая система для обследования пациентов с тяжелыми инфарктами и инсультами.

В следующем году за счет средств федерального бюджета начнется строительство нового семиэтажного клинико-диагностического корпуса, в котором будет организована центральная бактериологическая лаборатория

«В следующем году за счет средств федерального бюджета начнется строительство нового семиэтажного клинико-диагностического корпуса, в котором будет организована центральная бактериологическая лаборатория», — сказала Елена Перминова.

Елена Перминова в рамках поездки в регион посетила Курганскую областную клиническую больницу

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Елена Перминова в рамках поездки в регион посетила Курганскую областную клиническую больницу

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Елена Перминова в рамках поездки в регион посетила Курганскую областную клиническую больницу

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Елена Перминова в рамках поездки в регион посетила Курганскую областную клиническую больницу

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Участвовавшие во встрече молодые специалисты задали вопрос о том, как изменится заработная плата врачей в будущем году в рамках пилотного проекта, в который вошла Курганская область. Сенатор разъяснила, что проект начнет действовать с июня 2022 г. «Буду держать на контроле этот вопрос», — сказала она.

Елена Перминова также передала для детей и внуков медицинских работников, которые лечат больных коронавирусной инфекцией, сладкие подарки. Парламентарий поблагодарила врачей, медицинских сестер, санитарок за их самоотверженный высокопрофессиональный труд.

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