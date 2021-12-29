Доклад Алексея Миллера на совещании у Президента РФ Владимира Путина о прохождении осенне-зимнего отопительного сезона

Source: Gazprom in Russian

29 декабря 2021Уважаемый Владимир Владимирович!Успешное, уверенное прохождение Россией отопительного сезона — это задача №1 для «Газпрома». И на начало периода отбора газа из подземных хранилищ оперативный резерв газа составил 72 млрд 638 млн куб. м с суточной производительностью на отбор — 847,9 млн куб. м. И объем оперативного резерва газа, и суточная производительность на отбор являются исторически рекордными для нашей страны.

Со второй недели декабря в России наблюдалось резкое снижение температуры атмосферного воздуха. 23 декабря средняя температура по всем регионам действия Единой системы газоснабжения составила минус 17 градусов. Это на 9,3 градуса ниже средней климатической нормы. И в эти дни поставка газа российским потребителям и отбор газа из подземных хранилищ России были максимальными за последние 10 лет, начиная с 2012 года.

При этом «Газпром», как всегда, обеспечивал и продолжает обеспечивать надежное газоснабжение российских потребителей и наших потребителей за рубежом. Мы полностью исполняем наши экспортные контрактные обязательства по долгосрочным двусторонним контрактам в соответствии с заявками.

На сегодняшний день из подземных хранилищ России отобрано 12 млрд 360 млн куб. м газа или 17% от оперативного резерва. На сегодня подземные хранилища России заполнены на 83%. В ноябре и декабре, Владимир Владимирович, по Вашему поручению компания «Газпром» осуществляла закачку собственного газа в подземные хранилища Европы. На конец декабря объем этого газа составит 1 млрд куб. м.

С 21 по 25 декабря ежесуточно европейские операторы фиксировали суточные рекорды отбора газа из европейских подземных хранилищ. И это — за многолетний период наблюдения. Сегодня подземки Европы истощены на 44%. А подземные хранилища такой страны, как Германия, — на 47%.

При этом следует отметить, что резерв газа в подземных хранилищах Европы — на 21 млрд куб. м меньше, чем в аналогичный период прошлого года. Это на 28% или почти на одну треть меньше. Это очень большой дефицит газа в подземных хранилищах, и он оказывает существенное влияние на европейский газовый рынок.

«Газпром» полностью исполнил свои обязательства по контракту на транзит газа через территорию Украины. Наш плановый объем — 40 млрд куб. м газа. Сегодня мы протранзитировали через территорию Украины уже 41,5 млрд куб. м.

24 декабря Украина вошла в зону исторических минимальных запасов газа в своих подземных хранилищах. Сегодня запасы газа на Украине составляют менее 14 млрд куб. м. Это на 10 млрд меньше, чем в конце декабря прошлого года.

Уважаемый Владимир Владимирович!

Сегодня в 12 часов 58 минут по московскому времени «Газпром» завершил заполнение газом второй нитки газопровода «Северный поток — 2». Теперь и первая, и вторая нитка газопровода «Северный поток — 2» находятся под рабочим давлением и полностью готовы к эксплуатации.

Газопровод «Северный поток — 2» имеет проектную мощность 55 млрд куб. м газа в год и является самым протяженным морским газопроводом в мире. Его протяженность — 1 234 км.

Уважаемый Владимир Владимирович, газопровод «Северный поток — 2» к работе готов!

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