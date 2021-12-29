А. Савин: Мы будем дальше держать на контроле вопросы газификации российского села

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор проконтролировал завершение строительства и введение в эксплуатацию газопровода для пяти населенных пунктов Калужской области.

Представитель в Совете Федерации от законодательного (представительного) органа государственной власти Калужской области, заместитель председателя Комитета Совета Федерации по Регламенту и организации парламентской деятельности Александр Савин СавинАлександр Александровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Калужской области в ходе поездки в регион принял участие в торжественном открытии газопровода к нескольким сельским поселениям в Жуковском районе Калужской области.

Александр Савин в ходе поездки в регион принял участие в торжественном открытии газопровода к нескольким сельским поселениям в Жуковском районе Калужской области

В 2021 г. году во время личного приема к сенатору обратились жители нескольких сельских поселений Жуковского района по поводу подведения газа к их населенным пунктам. Александр Савин взял на контроль ход строительных работ, что ускорило оформление необходимых документов. Сдать объект удалось раньше запланированного срока.

В Жуковском районе Калужской области были введены в эксплуатацию межпоселковый газопровод д. Машково – д. Софьинка – д. Александровка – д. Пантелеевка с отводом к д. Алопово, протяженностью 7,6 километров, а также улично-распределительная сеть протяженностью 9,3 км.

Газопровод позволил пустить долгожданное голубое топливо в пять населенных пунктов, в которых насчитывается более 350 домовладений. Более чем у 1000 жителей Жуковского района в канун Нового года зажглись в домах свои «голубые огоньки».

Александр Савин в ходе поездки в регион принял участие в торжественном открытии газопровода к нескольким сельским поселениям в Жуковском районе Калужской области

Сенатор напомнил, что в июне 2021 г. Президент России подписал закон о бесплатном проведении газопровода до границ земельных участков. Документ вводит институт единого оператора газификации, которым станет «Газпром» — собственник Единой системы газоснабжения.

Поздравляя калужан с открытием газопровода, Александр Савин заверил, что и дальше российские парламентарии будут держать на контроле газификацию российского села.

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