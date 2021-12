28.12.2021 Polski Ład wsparciem dla pracowników i rodzin

Source: Government of Poland in Polish

W Polskim Ładzie wzrosną wynagrodzenia netto niemal 8 mln pracowników, czyli 2/3 osób zatrudnionych na etatach.

Pracownicy o zarobkach od 5 700 zł brutto do 12,8 tys. zł brutto miesięcznie nie stracą lub zyskają i to mimo braku możliwości odliczenia składki zdrowotnej.

Na reformie zyskają też rodziny. Już w przyszłym roku wspólnie rozliczający się małżonkowie będą korzystać z podwójnej kwoty wolnej wynoszącej aż 60 tys. zł i podwyższonego do 120 tys. zł progu podatkowego.

Rodzice wychowujący co najmniej 4 dzieci korzystać będą z PIT-0 dla rodzin 4+. To co najmniej 85 528 zł przychodu bez PIT na każdego rodzica.

Polski Ład to historyczna obniżka podatków, dzięki której realnie wzrosną dochody netto Polaków.W ich portfelach zostanie ok. 17 mld zł więcej. Na reformie zyska 18 mln Polaków. Dla 90% podatników nowe rozwiązania są korzystne lub neutralne. 9 mln osób przestanie płacić PIT, w tym ok. 2/3 emerytów i rencistów. 32% podatek zapłaci połowa osób mniej niż dotychczas. Duża część z tych pieniędzy trafi do pracowników i rodzin.

Trzy kluczowe zmiany to wyższa kwota wolna – aż 30 tys. zł, wyższy próg podatkowy – aż 120 tys. zł oraz równe zasady płacenia składki zdrowotnej. Zmniejszenie obciążenia ogromnej większości podatników, szczególnie tych mniej zarabiających i wychowujących dzieci, to pozytywna rewolucja w polskim systemie podatkowym

– wskazuje wiceminister finansów Jan Sarnowski.

Polski Ład to realna korzyść i poprawa sytuacji wielu polskich rodzin, a także seniorów. Nasz rząd od samego początku stawiał i stawia na rodzinę, bo rodzina to przyszłość nas wszystkich. To najlepsza inwestycja. Ale skupiając się na rodzinach nie zapominamy o innych, m.in. właśnie osobach starszych. Dbamy o ich bezpieczeństwo finansowe np. poprzez trzynastą, a w tym roku także czternastą emeryturę. A teraz do tego dochodzi także Emerytura bez podatku

– mówi minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

Zysk pracowników

W Polskim Ładzie wzrosną wynagrodzenia netto niemal 8 mln pracowników, czyli 2/3 osób zatrudnionych na etatach. Bez PIT będą pensje do 3180 zł brutto miesięcznie (czyli nawet nieco wyższe niż minimalna).

Kasjerka w sklepie zarabia miesięcznie 3 010 zł brutto – zyska rocznie 1848 zł na rękę.

Pracownik ochrony zarabia miesięcznie 3 180 zł – zyska ponad 2 000 zł rocznie na rękę

Kucharz zarabia miesięcznie 3 600 zł brutto – zyska rocznie 1 686 zł na rękę.

Pracownik fizyczny zarabia miesięcznie 4 000 zł brutto – zyska rocznie 1365 zł na rękę.

Księgowa w firmie zarabia 5 000 zł brutto – zyska ok. 560 zł na rękę.

Pracownicy o zarobkach od 5 700 zł brutto do 12,8 tys. zł brutto miesięcznie nie stracą lub zyskają na Polskim Ładzie i to mimo braku możliwości odliczenia składki zdrowotnej.

Przy zarobkach 8 tys. zł brutto na konto wpływać będzie nadal 5730 zł pensji,

Przy zarobkach 12 tys. zł brutto miesięcznie wpływać będzie ok. 47 zł więcej.

Reforma będzie neutralna dla 20% etatowców. Mniej niż 200 zł miesięcznie straci niecałe 12% pracowników. Więcej niż 200 zł miesięcznie zapłaci tylko 2,4% zatrudnionych na etatach.

Zysk rodzin

Na reformie Polskiego Ładu zyskają też rodziny. Już w przyszłym roku wspólnie rozliczający się małżonkowie będą korzystać z podwójnej kwoty wolnej wynoszącej aż 60 tys. zł.

Małżonkowie z pensją 3 010 zł i 3 500 zł brutto miesięcznie, zyskają na Polskim Ładzie ok. 4 000 zł rocznie. Gdyby rozliczali się oddzielnie, to na Polskim Ładzie zyskaliby „na rękę” łącznie 3 600 zł rocznie.

W Polskim Ładzie rodzice – tak jak w poprzednich latach – będą korzystać z ulgi na dzieci.

Rodzina 2+2 zarabiające wspólnie 6 500 zł brutto, zyska ok. 4 000 tys. zł. Nie dość, że w ogóle nie zapłaci podatku, to jeszcze otrzyma od państwa zwrot niewykorzystanej ulgi na dzieci,w kwocie ok. 2 000 zł.

Rodzina 2+1, gdzie jeden z małżonków zarabia 4 tys. zł brutto, a drugi 3 tys. zł brutto miesięcznie, przy wspólnym rozliczeniu zyska 3,5 tys. zł rocznie.

Rodziny będą też korzystać z podwyższonego do 120 tys. zł progu podatkowego

Rodzina 2+3, w której jeden z małżonków zarabia 18 tys. zł, a drugi 5 tys. zł miesięcznie, dzięki podniesieniu progu podatkowego nie zapłaci wyższej stawki podatku. Małżeństwo zyska na rozwiązaniach Polskiego Ładu 1,2 tys. zł.

Rodzice wychowujący co najmniej 4 dzieci korzystać będą z PIT-0 dla rodzin 4+. To co najmniej 85 528 zł przychodu bez PIT na każdego rodzica. Do tego – dla podatników na skali (17 i 32 proc. PIT) dochodzi jeszcze 30 tys. kwoty wolnej. W sumie na PIT-0 dla rodzin 4+ skorzysta ponad 110 tys. rodziców.W portfelach takich rodzin zostanie rocznie ok. 335 mln zł.

PIT-0 dla rodzin 4+ jest adresowany nie tylko do rodziców, ale również do rodziców zastępczych i opiekunów prawnych, którzy wychowują co najmniej 4 dzieci. Ze zwolnienia będą mogli korzystać wszyscy podatnicy, niezależnie od tego czy są pracownikami, przedsiębiorcami, wychowują dzieci razem, czy są samotnymi rodzicami

– podkreśla wiceminister Sarnowski.

Rodzina 2+4, w której małżonkowie zarabiają wspólnie 11 500 zł brutto miesięcznie, zyska rocznie aż 8 945 zł. Małżonkowie nie dość, że nie zapłacą ok. 2 000 zł podatku, który płacili przed reformą, to jeszcze dostaną od państwa ok. 6 900 zł (zwrot niewykorzystanej ulgi na dzieci).

Rodzina 2+4, gdzie jeden z małżonków zarabia 10 tys. zł brutto, a drugi nie pracuje (wychowuje dzieci), zyska rocznie 8018 zł.

Polityka prorodzinna rządu Zjednoczonej Prawicy to nie tylko bezpośrednie wsparcie finansowe czy ułatwianie godzenia życia rodzinnego z pracą zawodową m.in. poprzez wspierania tworzenia nowych miejsc opieki dla najmłodszych dzieci. To także tworzenie dobrego klimatu dla rodzin, zdjęcie stygmatu z rodzin wielodzietnych. To wsparcie, na jakie zasługują – ich wkład w budowanie przyszłości Polski, przyszłości nas wszystkich – jest nieoceniony. PIT-0 dla rodzin to forma docenienia właśnie dużych rodzin

– wskazuje minister Marlena Maląg.

Wsparcie legalnego zatrudnienia

Polski Ład to również wsparcie legalnego zatrudnienia, czyli likwidacja pracy na czarno i wypłacania wynagrodzeń pod stołem. Od 1 stycznia 2022 r. konsekwencje takich działań obciążać będą wyłącznie pracodawcę.

Przełom grudnia i stycznia to najlepszy moment, żeby zrezygnować z nielegalnych praktyk. Już wkrótce na stronach MF, PIP i ZUS pojawi się przewodnik jak zalegalizować zatrudnienie. Pracodawcy będą mogli skorzystać z abolicji podatkowej, dzięki której podatku od wynagrodzeń wypłacanych w przeszłości „pod stołem” nie zapłaci ani pracownik, ani pracodawca

– przypomina wiceminister finansów Jan Sarnowski.

W przypadku kontynuowania zatrudnienia „na czarno” po 1 stycznia 2022 r., to pracodawca, a nie pracownik, będzie płacił podatek od wypłacanych „pod stołem” wynagrodzeń i całość składek (ZUS i zdrowotną). Nie będzie mu jednak wolno zaliczyć ich w koszty. Przypisany zostanie mu również dodatkowy przychód w wysokości minimalnego wynagrodzenia za każdy miesiąc nielegalnego zatrudnienia. Pracownik natomiast nie będzie płacił podatków, składek i uzyska dostęp do opieki zdrowotnej.

„Ulga na powrót”

Polski Ład to również zachęta dla Polaków do powrotu do Polski. Pracownicy, którzy przez co najmniej 3 lata mieszkali za granicą i wrócą do Polski ze swoją wiedzą i doświadczeniem będą mogli przez cztery kolejno następujące po sobie lata korzystać ze zwolnienia z podatku dla przychodów do kwoty 85 528 zł.

Wielu naszych rodaków rozważa powrót do Polski, szczególnie w świetle trudności wynikających z Brexitu, dwucyfrowego bezrobocia w krajach południa Europy i utrzymującej się kolejny rok sytuacji epidemicznej. Decydując się na rozwój kariery w kraju, mogą istotnie wzmocnić polską gospodarkę, przynosząc ze sobą zdobyte za granicą doświadczenie i umiejętności. W 2022 r. damy im do tego dodatkowy impuls podatkowy w postaci PIT-0 dla powracających

– wyjaśnia wiceminister Sarnowski.

