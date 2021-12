28.12.2021 Dodatkowe pieniądze na inwestycje w całym kraju. Ruszają kolejne nabory wniosków w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład!

Source: Government of Poland in Polish

Rządowy Fundusz Polski Ład to realna korzyść dla mieszkańców całego kraju. Dzięki dofinansowaniom Polacy zyskują lepsze drogi, przyjazne dzieciom przedszkola i szkoły czy nowe ścieżki rowerowe w swojej okolicy. Przed nami kolejne nabory wniosków w ramach programu! Pula dodatkowych środków to ponad 22 mld zł. W ramach drugiego etapu samorządy będą mogły złożyć po trzy wnioski. Wysokość wsparcia wniosku to nawet 65 mln zł. Oprócz tego ruszył dodatkowy nabór dla gmin i powiatów, w których zlokalizowane były PGR-y. W tym przypadku samorządy mogą liczyć nawet na 98 proc. bezzwrotnego dofinansowania do wybranego przedsięwzięcia. Z pierwszego naboru w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład skorzystało ok. 97 proc. samorządów. Na inwestycje bliskie mieszkańcom przekazaliśmy ponad 23,8 mld zł.

Dalsze pieniądze na inwestycje – ruszyły kolejne nabory wniosków

Druga edycja Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych potrwa od 28 grudnia 2021 roku do 15 lutego 2022 roku (z możliwością przedłużenia). Do samorządów trafi łącznie ok. 20 mld zł.

Jakie są zasady naboru?

Samorządy mogą złożyć po trzy wnioski.

Limity dofinansowania dla wniosków to 5 mln, 30 mln i 65 mln zł.

Złożenie wniosku do 5 mln zł jest niezbędne, aby móc złożyć kolejne wnioski.

Program zakłada bezzwrotne dofinansowanie nawet do 95 proc. wartości inwestycji. Minimalny poziom udziału własnego to 5 proc.

Dodatkowa edycja programu dla gmin i powiatów popegeerowskich

Oprócz tego rozpoczęła się także trzecia edycja Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych. To dodatkowy nabór dla gmin i powiatów w których zlokalizowane były PGR-y. Edycja skierowana do tych samorządów potrwa od 28 grudnia 2021 roku do 15 lutego 2022 roku (z możliwością przedłużenia). Pula środków w tym naborze to ok. 2,5 mld zł.

Samorządy mogą złożyć dwa dodatkowe wnioski (gminy i powiaty).

Limity dofinansowania dla wniosków to 2 mln i 5 mln (gminy) oraz 2 mln i 8 mln (powiaty).

Program zakłada bezzwrotne dofinansowanie nawet do 98 proc. wartości inwestycji. Minimalny poziom udziału własnego to 2 proc.

Ponad 23,8 mld zł na inwestycje w ramach pierwszej edycji programu

Pierwsza edycja naboru wniosków rozpoczęła się 2 lipca i trwała do 15 sierpnia 2021 roku. W tym czasie samorządowcy mogli złożyć po trzy wnioski o bezzwrotne dofinansowanie do planowanych inwestycji. Co ważne, dofinansowanie może pokryć nawet do 95 proc. wartości inwestycji.

Łącznie dofinansowanie uzyskało ponad 4 tys. wniosków i aż ok. 97 proc. samorządów z całego kraju. Na inwestycje bliskie mieszkańcom trafi tam ponad 23,8 mld zł.

– Pierwsza, już zrealizowana transza, niech będzie najmocniejszą podbudową wiarygodności naszego programu. Najlepiej pokazują to liczby – ponad 23 mld zł rozdysponowane wśród samorządów. Najlepiej przyrównać to do średniej puli wydatków wszystkich samorządów terytorialnych np. w latach 2013–2015 – to było poniżej 50 mld zł. A więc w tych dwóch transzach idzie pomoc o charakterze porównywalnym do rocznych wydatków inwestycyjnych wszystkich jednostek samorządu terytorialnego w latach naszych poprzedników – poinformował premier.

Co zyskają mieszkańcy dzięki Rządowemu Funduszowi Polski Ład? Środki zostaną przeznaczone m.in. na budowę lub modernizację:

dróg,

szkół,

przedszkoli,

żłobków,

ścieżek rowerowych.

Rządowy Fundusz Polski Ład – rozwój i nowe możliwości

Więcej nowych inwestycji i szybszy rozwój to główny cel Rządowego Funduszu Polski Ład. Jest to możliwe dzięki bezzwrotnym dofinansowaniom, które trafiają do samorządów w całym kraju. Na programie korzystają jednak wszyscy mieszkańcy! Dodatkowe środki to lepsze i bezpieczniejsze drogi, przyjazne dzieciom przedszkola czy nowe ścieżki rowerowe w naszej okolicy.

– Są takie gminy, które od 30 lat nie doświadczyły dofinansowania z budżetu państwa polskiego. To rewolucyjny pomysł. Przełom, który wyrówna szanse rozwojowe w Polsce – podsumował premier Mateusz Morawiecki. Dodał, że rząd chce tworzyć mechanizmy, dające szansę Polakom na sprawiedliwy rozwój tam, gdzie się urodzili i gdzie chcą pracować.

Dowiedz się więcej na stronie www.bgk.pl/polski-lad

Samorządy nie stracą na Polskim Ładzie

W 2022 roku żaden samorząd nie straci na Polskim Ładzie, a w kolejnych latach dochody samorządowe będą wyższe niż wynika to z prognoz. Od nowego roku dochody z PIT i CIT będą przekazywane w równych miesięcznych transzach. Dla samorządów to gwarancja dochodów i ułatwienie przy planowaniu i realizacji budżetów. Jeśli dochody z PIT i CIT w danym roku spadną poniżej ustalonego poziomu, samorządy otrzymają dodatkowe pieniądze (subwencję rozwojową), która im to wynagrodzi.

W grudniu 2021 roku samorządy otrzymały dodatkowe 8 mld zł – podzielone algorytmem, opartym na obiektywnych danych. Pieniądze te będą mogły wydać kiedy chcą (w tym lub przyszłym roku) i na co chcą, zgodnie ze swoimi potrzebami – czy to na działania bieżące czy np. na inwestycje. Również w tym roku samorządy otrzymają 4 mld zł dodatkowych pieniędzy (dzielone algorytmem) na inwestycje wodno-kanalizacyjne.

– Po 5 latach naszych rządów dochody samorządów wzrosły o 40 proc. – zauważył szef rządu. W 2022 roku łączne dochody wszystkich samorządów z PIT i CIT (łącznie z 8 mld zł) będą wyższe o 10,3 proc. od tych prognozowanych przez same samorządy.

