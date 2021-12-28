Ю. Лазуткина: Культурное сотрудничество между Пензенской областью и Санкт-Петербургом будет укрепляться

Source: Russia – Council of the Federation

Основа для этого — туристические проекты и просветительские мероприятия по сохранению культурно-исторического наследия, отметила сенатор.

Член Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Пензенской области Юлия Лазуткина ЛазуткинаЮлия Викторовнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Пензенской области приняла участие в мероприятиях, направленных на укрепление культурного сотрудничества между регионом и городом Санкт-Петербургом.

Состоялась церемония подписания соглашения о взаимодействии между комитетом по развитию туризма Санкт-Петербурга, министерством культуры и туризма Пензенской области и музеем архитектурной художественной керамики «Керамарх».

Прошла презентация первого номера журнала «Адреса Пензы», рассказывающего о взаимодействии регионов в сфере культуры.

«Крепкие нити истории связывают культурную столицу — город Санкт-Петербург и наш Пензенский край. Основой нашей дружбы могут стать реальные туристические проекты и просветительские мероприятия по сохранению культурно-исторического наследия», — отметила Юлия Лазуткина.

Юлия Лазуткина приняла участие в мероприятиях, направленных на укрепление культурного сотрудничества между регионом и городом Санкт-Петербургом

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Юлия Лазуткина приняла участие в мероприятиях, направленных на укрепление культурного сотрудничества между регионом и городом Санкт-Петербургом

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Юлия Лазуткина приняла участие в мероприятиях, направленных на укрепление культурного сотрудничества между регионом и городом Санкт-Петербургом

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Сенатор рассказала о совместной работе с региональной организацией краеведов Пензенской области по увековечиванию памяти академика Санкт-Петербургской академии наук Николая Калачова — основоположника губернских учёных архивных комиссий. Парламентарий предложила проработать вопрос о проведении реставрации памятников известных деятелей, связанных с Пензенским краем — критика Виссариона Белинского, просветителя Александра Радищева и писателя Александра Куприна. Они захоронены в Санкт-Петербурге на территории музейного некрополя «Литераторские мостки».

Также были подведены итоги сотрудничества между правительством Пензенской области и Всемирным клубом петербуржцев в 2021 году.

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