Source: Russia Federal Space

#Московский Планетарий#Главноеа#Астрономия29.12.2021 00:55

Чем порадует новогоднее небо?

В предновогодние и новогодние вечера сложатся уникальные условия, когда за вечер можно увидеть сразу все планеты, кроме Марса (Марс наблюдается на утреннем небе). Новогодний парад можно будет наблюдать зимними ясными вечерами с 25 декабря 2021 года по 7 января 2022 года.

Уран, Нептун, Юпитер, Сатурн и красавица Венера будут сиять новогодней «гирляндой», постепенно уходя за горизонт вслед за Солнцем. Недалеко от Венеры располагаются Меркурий и Плутон, они тоже участвуют в параде, но скрыты в ярких лучах Солнца и не наблюдаемы. Увидеть сразу всю новогоднюю небесную «гирлянду» из планет можно начиная с утра, когда виден Марс, и продолжая вечерами с 16:00 до 18:00. Все светила находятся низко на юго-западе и постепенно уходят за горизонт.

Лучшее время наблюдения — 17:00 мск, так как после 18:00 мск скрывается за горизонтом Венера, к 19:00 — Сатурн, а после 20:30 мск — Юпитер. Нептун можно наблюдать до полуночи, а Уран — всю ночь, правда, только в телескопы. 4-5 января к новогоднему параду присоединится серп молодой Луны. Наилучшие условия видимости парада планет будут на юге России, где они окажутся выше над горизонтом. Закончится это новогоднее зрелище мощным звездопадом Квадрантиды.

Звездопад Квадрантиды

3 января прольется первый новогодний звездопад — в пик активности метеорного потока Квадрантиды ожидается до 120 метеоров в час, это 1-2 метеора в минуту при ясном небе! Лучшее время для наблюдений будет с полуночи и до рассвета, когда радиант окажется максимально высоко над горизонтом.

Сам радиант после полуночи находится под ручкой Большого Ковша в созвездии Волопас, где ранее находилось не используемое в современной астрономии созвездие Стенного Квадранта. Название Квадрантиды — осталось. Квадрантиды имеют идеальные условия видимости на всей территории России. Условия наблюдения Квадрантид в 2022 году благоприятны — Луна не помешает наблюдению метеоров.

Комета C/2021 а1 (Леонарда) в перигелии

В новогодние дни комета Леонарда приближается к Солнцу и 3 января пролетит вблизи него на расстоянии 92 млн. км (92 750 679,834 км или 0,62 а.е.).

12 декабря она уже пролетела вблизи Земли на минимальном расстоянии 35 млн км (35 005 384 км или 0,23 а.е.) и стала доступна для наблюдений невооружённым глазом. Сейчас она наблюдается на Южном небе. Искать ее нужно примерно через 50 минут после заката Солнца низко над юго-западной частью горизонта на вечернем небе на юге России, Украины, Молдовы, на Кавказе и в странах Средней Азии. Для поиска кометы необходимы бинокли и телескопы.

Комета уже испытала несколько вспышек, приобретя красивый хвост. Сейчас произошло интересное событие — разъединения в газовом хвосте кометы C/2021 A1 (Леонарда).

Комета Леонарда

Событие разъединения — это отделение газового хвоста кометы, возникающее в результате изменения силы и направления местного межпланетного магнитного поля (ММП), переносимого солнечным ветром. Существующий газовый хвост отделяется от газовой комы и уносится солнечным ветром, а на смену ему приходит новый хвост, который развивается в несколько ином направлении, определяемом преобладающим ММП. Новый газовый хвост, в свою очередь, может быть подвержен разъединению.

После перигелия 3 января комета Леонарда покинет Солнечную систему навсегда. 4 января Земля окажется на самом близком расстоянии от Солнца, что позволит нам наблюдать самый большой диск Солнца в 2022 году.

Яркое астрономическое событие 2022 года

31 декабря произойдет сближение Луны и Марса в созвездии Змееносец. Увидеть эту красивую небесную пару в Москве можно только утром перед восходом Солнца, с 7:00 и до 8:30 мск. Правее Марса сияет Антарес. В новогоднюю ночь, с 21:23 мск до 00:23 мск, (правда только на юге Австралии, в Москве не увидим, так как светила будут под горизонтом) можно наблюдать покрытие Марса Луной (такое затмение Марса). Кстати, это очень символично, так как наступающий 2022 год будет годом покрытия Марса Луной в его противостояние.

Новый 2022 год — год покрытия Марса Луной в противостояние

Полная Луна на 40 минут закроет яркий Марс, который в это время будет в противостоянии с Солнцем! Произойдет это редкое астрономическое событие 8 декабря 2022 года в 8:00 мск, и его можно будет наблюдать на утреннем небе Москвы.

Для Марса в 2022 году благоприятное время для наблюдений — вторая половина года. Осенними и зимними ночами Марс будет сиять яркой красной «звездой» высоко над южным горизонтом.

8 декабря планета достигнет противостояния с Солнцем, и в эту полночь рядом Марсом расположится полная Луна. Оба светила будут сиять над ярким Альдебараном и красивыми зимними созвездиями: Телец, Орион, Большой Пес. Зрелищная картина!

Желаем ясного неба и прекрасных наблюдений!

Источник: Московский планетарий

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