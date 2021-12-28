Т. Гигель: У нас есть возможность повысить конкурентоспособность выпускников школ Горного Алтая

Source: Russia – Council of the Federation

В ходе рабочей поездки в регион сенатор с директором республиканского классического лицея.

Сенатор Российской Федерации, представитель в Совете Федерации законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Алтай Татьяна Гигель ГигельТатьяна Анатольевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Алтай в ходе поездки в регион встретилась с директором республиканского классического лицея Натальей Никитенко. Лицей является одним из лучших инновационных учебных заведений региона, которое в 2022 году будет отмечать свое 30-летие.

У учеников школы воспитаны такие качества, как креативность, умение быстро принимать решения в нестандартных ситуациях, ориентироваться в растущем информационном потоке

Татьяна Гигель отметила, что у учеников школы воспитаны такие качества, как креативность, умение быстро принимать решения в нестандартных ситуациях, ориентироваться в растущем информационном потоке. Это содействует тому, что выпускники быстрее осваивают вузовские программы, приспосабливаются к жизни, а в будущем самоутверждаются в избранной профессии.

Наталья Никитенко пояснила, что этому способствовало введенное в их учебном заведении методическое новаторство — разделение обучения учащихся на профили и направления по группам, а не на классы, обучение по индивидуальной образовательной траектории, новые учебные планы, предметы и спецкурсы, аспектное обучение иностранному языку, специальный вариант расписания, когда группы перемешиваются на разные уроки и т. д.

Также к числу особых достижений школы Татьяна Гигель отнесла внедрение разработанной педагогическим коллективом лицея новой методики в другие школы, поскольку такой подход дал возможность улучшить качество образования выпускников региона в целом, их конкурентоспособность при поступлении в престижные вузы страны.

Сенатор высоко отозвалась о педагогах лицея, которые находятся в постоянном поиске явных и скрытых способностей каждого ребенка, в том числе творческих. Обучаясь в лицее, школьники имеют возможность не только постигать школьную углубленную программу, но и заниматься музыкой, танцами, театром, поэзией, спортом, туризмом.

«Надеюсь, что очень скоро наш лицей, который благодаря целенаправленной работе его педагогического коллектива уже не один год входит в число 300 лучших учебных заведений страны, переедет в новое комфортное здание с интернатом для тех ребят, которые приезжают сюда из районов. Необходимые в этом случае решения на уровне региона и страны имеются. Лицею нужен новый спортивный зал, спортивная площадка, новые помещения для современного оборудования», — подчеркнула Татьяна Гигель.

MIL OSI