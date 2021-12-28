Source: Russia Federal Space

#ИКИ РАН#Спектр-РГ28.12.2021 18:19

СРГ/ART-XC: 114 открытий за два с половиной года

Российская орбитальная обсерватория «Спектр-РГ» завершила четвертый скан всего неба и 19 декабря 2021 года приступила к пятому. Два рентгеновских телескопа, установленных на борту обсерватории, уже сейчас предоставили в распоряжение исследователей сотни гигабайт данных, которые после обработки превратятся в десятки терабайт научной информации.

Первый каталог, составленный по данным российского телескопа ART-XC имени М.Н. Павлинского за первый год работы, содержит около 870 точечных источников, из которых 114 — новые, то есть необнаруженные ранее в рентгеновском диапазоне электромагнитного спектра.

Обсерватория «Спектр-РГ» была выведена в космос 13 июля 2019 года, в декабре того же года приступила к выполнению научной программы. Её первый и важнейший этап — проведение полного обзора всего неба в рентгеновском диапазоне, который будет сложен из восьми сканов небесной сферы. На каждый скан уходит примерно полгода, так что к декабрю 2021 года «Спектр-РГ» выполнил четыре обзора и ещё столько же предстоит сделать до конца 2023 года.

На борту «Спектра-РГ» работают два уникальных рентгеновских зеркальных телескопа: eROSITA, созданный в Германии, и российский ART-XC им. М.Н. Павлинского. Телескоп eROSITA работает в более мягком рентгеновском диапазоне (0,3–11 килоэлектрон-вольта или кэВ), телескоп СРГ/ART-XC — в более жестком (4–30 кэВ).

О важнейших результатах российского телескопа, полученных за два с половиной года в космосе, рассказал научный руководитель телескопа ART-XC им. М.Н. Павлинского Александр Лутовинов, профессор РАН, заместитель директора ИКИ РАН.

Хотя «Спектр-РГ» продолжает обзор, но исследователи не ждут его завершения, и первые открытия и работы уже публикуются в научных журналах и астрономических телеграммах — коротких сообщениях о важных «событиях» на небесной сфере.

Одним из интересных событий — фактически, открытий — стали наблюдения вспышки объекта под названием SwiftJ1626.6-5156. ART-XC «увидел» начало этой вспышки в ходе рутинного сканирования небесной сферы, и по его «наводке» эстафета наблюдений перешла к обсерватории NuSTAR (NASA). Благодаря синхронным наблюдениям СРГ/ART-XC, NuSTAR, а также телескопа NICER (NASA) на Международной космической станции в его спектре была открыта уникальная циклотронная линия излучения на энергии 5 кэВ.

«Этот случай прекрасно иллюстрирует, насколько здорово наш телескоп ART-XC им. М.П. Павлинского „вписался“ в команду рентгеновских инструментов, уже работающих на небе, и какие новые данные мы можем получить благодаря оперативной совместной работе, — говорит Александр Лутовинов. — Если говорить именно о SwiftJ1626.6-5156, то мы надеемся, что он во время следующей вспышки станет мишенью для недавно запущенного телескопа IXPE (NASA), который предназначен для поляриметрических наблюдений, и сможем узнать много нового о физике излучения в таких объектах».

Всего к концу 2021 года по данным телескопа ART-XC было выпущено 14 статей, 13 из которых — в журналах первого квартиля, 18 астрономических телеграмм. Около десятка статей находятся в работе.

Одно из открытий сделано на прошлой неделе, во время проведения в ИКИ РАН ежегодной конференции «Астрофизика высоких энергий сегодня и завтра НЕА-2021». В эти дни было обнаружено пульсирующее излучение от нового объекта в ближайшей к нам галактике Большое Магелланово Облако.

Одним из важнейших результатов 2021 года стала публикация первого каталога жестких рентгеновских источников, зарегистрированных телескопом СРГ/ART-XC имени М.Н. Павлинского по итогам первого года работы — двух полных сканов небесной сферы. В каталог вошли около 870 точечных источников (диапазон 4–12 кэВ), из которых 114 — новые, то есть не наблюдавшиеся ранее, и более 50 протяженных объектов.

ИКИ РАН

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