Сенаторы внесли законопроект, направленный на реализацию государственной политики в лесной сфере

Source: Russia – Council of the Federation

Документ будет способствовать развитию ответственного лесопользования, считают авторы документа.

Заместитель Председателя Совета Федераций Юрий Воробьев, ВоробьевЮрий Леонидовичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Вологодской области сенаторы РФ Алексей Майоров, МайоровАлексей Петровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Калмыкия Татьяна Гигель ГигельТатьяна Анатольевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Алтай и ряд депутатов внесли в Государственную Думу проект федерального закона «О внесении изменений в Лесной кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования арендных отношений».

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Законопроект подготовлен в целях развития основных направлений государственной политики в сфере лесного хозяйства, в его основу легли рекомендации постановления Совета Федерации от 3 ноября 2020 года «О мерах по совершенствованию государственной политики в сфере лесного хозяйства», а также решения Совета по вопросам развития лесного комплекса Российской Федерации при Совете Федерации.

Документ уточняет критерии, определяющие основания для заключения на новый срок договора аренды лесного участка добросовестными лесопользователями.

К таковым, в частности, отнесено и отсутствие случаев существенного нарушения лесопользователем условий договора аренды, в том числе — использование лесного участка без проекта освоения лесов, утвержденного в установленном порядке, наличие случаев несвоевременного внесения арендной платы по соответствующему договору за три оплачиваемых периода подряд, невыполнение арендатором мероприятий по сохранению лесов.

Совершенствуются механизмы, направленные на предоставление юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям лесных участков из состава земель лесного фонда, необходимых для реализации приоритетных инвестиционных проектов

Кроме того совершенствуются механизмы, направленные на предоставление юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям лесных участков из состава земель лесного фонда, необходимых для реализации приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов и ряд других положений.

По мнению авторов законопроекта, он будет способствовать развитию ответственного лесопользования, реализуемого на долгосрочной основе, путем установления прозрачных и понятных критериев для перезаключения договоров аренды лесных участков на новый срок без проведения торгов.

Все это позволит обеспечить ведение непрерывного и не истощительного лесного хозяйства на длительный период более 90 лет (с момента рубки и посадки леса — до выращивания спелых насаждений), тем самым сохранит преемственность поколений и возродит лесные династии.

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