Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор приняла участие в совещании в Уфе, посвященном завершению Года науки и технологий в РФ.

Председатель Комитета СФ по науке, образованию и культуре, представитель от исполнительного органа государственной власти Республики Башкортостан Лилия Гумерова ГумероваЛилия Салаватовнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Башкортостан приняла участие в торжественном совещании, посвященном завершению Года науки и технологий в России. Мероприятие состоялось в Уфе с участием главы Республики Башкортостан Радия Хабирова, ХабировРадий ФаритовичГлава Республики Башкортостан заместителя Министра науки и высшего образования РФ Дмитрия Афанасьева — в режиме видеоконференции, представителей научного и экспертного сообщества.

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С видеоприветствием к участникам совещания обратился Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков. Также свое приветствие направил президент Российской академии наук Александр Сергеев.

Развитие науки определяет настоящее и будущее нашей страны

Как отметила Лилия Гумерова, 2021 год стал беспрецедентным с точки зрения внимания государства к отечественной науке. «Можно с уверенностью сказать, что развитие науки определяет настоящее и будущее нашей страны».

Сенатор обратила внимание, что в Год науки и технологий прошло свыше 6 тыс. мероприятий и научно-популярных акций во всех регионах, реализовывались меры поддержки научного развития РФ.

Парламентарий привела данные опроса ВЦИОМ, показывающие, что россияне придают большое значение развитию науки и технологий. Престиж научной деятельности и профессии ученого в стране — достаточно высокий. Так, 64 проц. опрошенных хотели бы, чтобы их дети выбрали работу в научной сфере, а 78 проц. — в области технологических и инженерных проектов.

Лилия Гумерова указала, что за прошедший год стало намного больше школьников, знающих о проведении тематического года, и тех, кто следит за разработками российских ученых.

Отдельно сенатор отметила прошедшие в Совете Федерации по инициативе президента РАН парламентские слушания на тему «Научный кадровый потенциал страны: состояние, тенденции развития и инструменты роста». В мероприятии приняли участие представители Минобрнауки России, Российской академии наук, Российского союза ректоров.

«Рекомендации слушаний уже выполняются, уверена, вместе мы сможем достичь значимых результатов в поддержке молодых ученых, обеспечении благоприятных условий осуществления научных исследований, интеграции вузов с научными институтами и организациями реального сектора экономики в интересах развития регионов», — считает парламентарий.

Лилия Гумерова рассказала о запуске программы «Приоритет-2030». «Как член отборочной комиссии хотела бы подчеркнуть, какая конкурентная борьба развернулась между университетами страны, отбор был честным и в число 106 участников вошли самые сильные и наиболее подготовленные команды. С гордостью хочу отметить, что в их числе четыре вуза Республики Башкортостан».

Касаясь состоявшегося совместного заседания Государственного Совета РФ и Совета при Президенте РФ по науке и образованию, сенатор привела слова главы государства о том, что Год науки и технологий станет началом в России целого научного десятилетия.

Лилия Гумерова выразила уверенность в том, что в предстоящее десятилетие реализуются самые амбициозные планы в области науки в интересах развития регионов и всей страны.

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