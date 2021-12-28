Представлена концепция подсветки Санкт-Петербургской телебашни и архитектурная концепция третьего высотного здания в комплексе «Лахта Центр»

Source: Gazprom in Russian

Релиз

28 декабря 2021, 17:15

Сегодня в рамках заседания Межведомственного совета по реализации Соглашения о сотрудничестве между Санкт-Петербургом и ПАО «Газпром» были предложены новые градостроительные инициативы.

В рамках масштабной системной работы «Газпрома» по архитектурному и художественному освещению исторических объектов, центральных улиц и новых районов города представлена концепция подсветки Санкт-Петербургской телебашни с использованием кинетических панелей.

Кинетический медиафасад общей площадью 14,568 тыс. кв. м будет создавать эффект «живого» объекта за счет совместной работы движущихся отражающих элементов и меняющих цвет светодиодов.

В результате инженерное сооружение, выполняющее функцию ретранслятора цифрового телевидения, займет достойное место среди знаковых архитектурных объектов города.

В целях дальнейшего развития общественно-делового района вокруг «Лахта Центра» представлена концепция третьего небоскреба. С его появлением на побережье Финского залива сложится гармоничный архитектурный ансамбль из трех современных высотных зданий.

Сбалансированная функциональная и элегантная архитектурная композиция новой башни создана по принципу золотого сечения. Форма башни представляет собой экспоненциальную логарифмическую спираль. Это небоскреб с двумя зданиями-крыльями, которые переплетены вокруг закрытых светопрозрачных атриумов.

По мере того, как крылья башни поднимаются по спирали вверх, они сходятся в точках поворота и соединяются, образуя фойе-атриумы. Каждое такое фойе создает точку изменения геометрии, которая разбивает башню на семь групп. Поднимаясь вверх по башне, атриумы постепенно становятся ближе друг к другу, причем высота каждой нижней группы равна сумме двух групп выше в соответствии с принципами золотого сечения. Такое решение позволяет разместить большинство общественных пространств на более высоких видовых уровнях.

В основе конструктивного решения башни лежит инновационная диагональная схема, которая обеспечивает опору и устойчивость башни, заменяя обычное центральное ядро жесткости здания. Вращающиеся по спирали вокруг башни ребра «рассеивают» ветровые нагрузки, действующие на здание. Для поддержки открытых шахт панорамных лифтов используется легкая рама.

Согласно концепции, башня будет иметь высоту 555 м (108 уровней), площадь порядка 179 тыс. кв. м. В трехуровневом стилобате будут размещены служебные помещения и автостоянка. Высота самого верхнего уровня составит 453 м, на нем разместится обзорная галерея.

Новое здание будет находиться в диалоге с элегантными плавными линиями уже построенного небоскреба «Лахта Центр» и спиральной формой проектируемой башни «Лахта Центр 2».

Архитектурные ансамбли — характерная черта Санкт-Петербурга со времени его основания. В продолжение этой градостроительной традиции на побережье Финского залива сегодня создается современный архитектурный ансамбль, который открывает Санкт-Петербург c моря.

С архитектурной концепцией нового здания можно ознакомиться здесь:

Справка

«Лахта Центр» — инновационный многофункциональный общественно-деловой комплекс, центральный офис компании «Газпром», располагается на побережье Финского залива Санкт-Петербурга. Общая площадь комплекса составляет 570 тыс. кв. м. Башня «Лахта Центра» — самое высокое здание Европы, самый северный небоскреб в мире и первый российский небоскреб, завоевавший Emporis Skyscraper Award — престижную мировую премию в области высотной архитектуры. В 2021 году Международный совет по высотному строительству и городской среде (CTBUH) присудил победу «Лахта Центру» в четырех номинациях: «Лучшее высотное здание Европы», «Строительство высотных зданий», «Лучшее здание высотой более 400 метров», «Фасады высотных зданий». Башня сертифицирована по международному экологическому стандарту LEED в наивысшей категории Platinum.

Архитектурная концепция «Лахта Центра 2» представлена 25 мая 2021 года на Межведомственном совете по реализации Соглашения о сотрудничестве между Санкт-Петербургом и ПАО «Газпром». Высота здания составит 703 метра. Небоскреб станет вторым по высоте в мире, а самый высокий обитаемый этаж будет располагаться на рекордных 590 метрах. Всего в здании будет 150 этажей, площадь здания составит 220 тыс. кв. м.

Управление информации ПАО «Газпром»

«Газпром» в социальных сетях

Последние новости по теме

MIL OSI