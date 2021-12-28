Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#ЦПК#Дмитрий Шишкин28.12.2021 20:09

Подведены итоги конкурса на назначение юбилейной стипендии имени Ю.А.Гагарина

Подведены итоги сразу двух конкурсов, организованных Госкорпорацией «Роскосмос» и Центром подготовки космонавтов. Конкурс на назначение единовременных вознаграждений Госкорпорации «Роскосмос» в связи с празднованием 60-летия первого полета человека в космос и конкурс на присуждение стипендии, по результатам которого среди студентов отобраны трое финалистов, которые в течение учебного года будут получать юбилейную стипендию имени Юрия Алексеевича Гагарина.

В торжественной церемонии приняли участие победители конкурсов, а также директор Административного департамента Госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Шишкин, заместитель начальника Центра подготовки космонавтов Владимир Дубинин и космонавт Роскосмоса Андрей Бабкин.

«Уже на протяжении шести лет Центром подготовки космонавтов проводится конкурс на присуждение стипендии имени Юрия Алексеевича Гагарина. За это время десятки молодых ребят были в числе победителей. В этом году Госкорпорация „Роскосмос“ впервые провела конкурс на назначение единовременных вознаграждений, тем самым расширив возможности по увеличению числа ребят, кто получит материальную поддержку за высокие достижения в области научно-технического творчества в области космонавтики», — отметил Дмитрий Шишкин.

Мы поздравляем всех участников с заслуженной победой в конкурсных отборах! Дерзайте! Побеждайте! Становитесь частью нашей большой команды Роскосмоса!

MIL OSI