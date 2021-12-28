Новые товары и обновление методики расчета: Росстат корректирует набор товаров и услуг, внедряет новые источники получения данных

Source: Russian Federation State Statistics Service

Изменения, которые вступят в силу с 1 января 2022 года

С января 2022 года расчет еженедельной оценки индекса потребительских цен (ИПЦ) будет проводиться по тому же алгоритму, что и месячный ИПЦ, – по формуле Ласпейреса. Индивидуальные индексы цен будут агрегироваться на верхний уровень с ежемесячной рекурсией (изменением в зависимости от динамики цен конкретного товара или услуги) весов – базисных потребительских расходов населения.

Изменение формулы расчета оценки недельного ИПЦ позволит приблизить результат накопленных еженедельных оценок к фактическому ИПЦ за месяц.

Одновременно, скорректирована процедура учета цен для расчета еженедельной оценки и ежемесячного ИПЦ.

Еженедельная регистрация потребительских цен переносится с понедельника на пятницу. Это позволит учесть цены на продовольственных рынках, не работающих в понедельник (36% от всех рынков, попадающих в мониторинг Росстата), а также ярмарок выходного дня, начинающих работу в пятницу.

Ежемесячная регистрация потребительских цен будет проводиться в последние 5 дней месяца (ранее начиналась в 20-х числах и заканчивалась 25-го числа отчетного месяца).

Цены на бензин и дизельное топливо будут регистрироваться еженедельно во всех наблюдаемых городах, а не только в региональных центрах, как было ранее.

Сроки раскрытия информации на сайте Росстата не меняются. Публикации будут размещаться в соответствие с графиком (см.: здесь: https://rosstat.gov.ru/announcements) и Федеральным планом статистических работ.

Внесены изменения в набор потребительских товаров и услуг (приказ Росстата от 22 декабря 2021 г. №944). Число позиций для расчета ИПЦ за месяц увеличилось с 556 до 558, в том числе 129 продовольственных товаров, 292 непродовольственных товара и 137 услуг.

Большая часть изменений касается перечня медикаментов, который актуализирован на основе анализа объемов реализации лекарственных препаратов и с учетом предложений Минздрава России. Вместо 53 будут наблюдаться 64 лекарственных средства. 32 из них относятся к жизненно необходимым и важнейшим лекарственным препаратам (ЖНВЛП).

Принято решение объединить близкие по потребительским свойствам товары-представители, имеющие схожие средние цены и динамику их изменения. Например, жирный и нежирный творог объединены в единую позицию «творог».С учетом низкой доли импортного пива и импортных сигарет, эти товары, производимые в стране как в виде оригинальных российских марок, так и в виде аналогов зарубежных брендов, также объединены в одну позицию. Исключение – сохранившееся разделение на автомобили отечественного производства, прежде всего, продукция АВТОВАЗа, и автомобили зарубежных производителей, куда включены и производимые в России на автозаводах автомобили иностранных брендов.

На основании анализа текущего спроса и исследований структуры расходов потребителей, а также оценок представителей торговли и сферы услуг введены три новые услуги, пользующиеся спросом, в том числе поездка на отдых в Египет или стоимость месячного абонемента в фитнес-центр. Одновременно исключены такие позиции как экскурсионная поездка на автобусе по городам Европы или обслуживание банковской карты в национальной валюте (стандартная дебетовая карта, как правило, предоставляется банками с бесплатным обслуживаем).

Еженедельная регистрация цен, как и в 2021 году, будет осуществляться по 106 товарам (услугам)–представителям. Однако в список товаров и услуг внесены изменения. В него включены четыре товара (овощи и фрукты – столовая свекла и бананы, лекарства – ренгалин и эргоферон). Исключены три товара и одна услуга (металлочерепица, бромгексин, отечественные поливитамины без минералов и поездка в Грецию).

Изменения, которые вступят в силу с 1 января 2023 года после проведения экспериментальных расчетов в течение 2022 года

С января 2022 года Росстат начинает вести экспериментальный параллельный расчет ИПЦ с использованием новых источников данных, в том числе:

информации контрольно-кассовой техники (ККТ) или из чеков;

информации Государственной информационной системы маркировки товаров (ГИС МТ);

информации, полученной путем веб-скрейпинга (технология просеивания веб-страниц) или на основе мониторинга онлайн-продаж.

В течение 2022 года будет оцениваться возможность получить полную и достоверную информацию о ценах и тарифах на весь набор наблюдаемых товаров и услуг, используя комбинацию различных источников данных и обеспечивая максимальную автоматизацию этого процесса.

В рамках экспериментальных расчетов предполагается оценить степень усложнения процедур автоматизированной обработки первичных данных и влияние этого фактора на точность, корректность и оперативность расчетов. В частности, будут подвергнуты дополнительному анализу процедуры идентификации и классификации товаров и услуг в соответствии со справочниками, многоуровневой очистки информации (отсечение некорректных данных и данных, не соответствующих методологическим принципам наблюдения за ценами), обеспечения сопоставимости товаров и услуг во времени, импутации (дозаполнения) отсутствующих цен в динамике.

Изменения затрагивают нижний уровень обработки первичной информации. Для формирования агрегированных показателей индексов цен и средних цен сохраняется действующая методология расчета. Это позволяет сохранить сопоставимость информации с предыдущими годами.

Справочно.

Обновление официальной статистической методологии наблюдения за потребительскими ценами на товары и услуги и расчета индексов потребительских цен (приказ Росстата от 15 декабря 2021 г. №915, см. https://rosstat.gov.ru/price, https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/met_915_15122021.docx, https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/pr_944_22122021.docx) позволяет учесть основные подходы в построении индекса потребительских цен (ИПЦ), изложенные в новом международном «Руководстве по индексу потребительских цен: Концепции и Методы», 2020 г.

При подготовке обновленной методологии использовались результаты исследовательской работы «Разработка концепции использования «больших данных» (Big data) в государственной статистике с учётом международных рекомендаций. Разработка методологических подходов к использованию «больших данных», выполненной в рамках проекта «Развитие системы государственной статистики – 2».

Новый документ заменит три ранее действовавших документа:

официальная статистическая методология организации статистического наблюдения за потребительскими ценами на товары и услуги и расчета индексов потребительских цен (приказ Росстата от 30 декабря 2014 г. № 734);

официальная статистическая методология по определению еженедельной оценки индекса потребительских цен (приказ Росстата 9 от 2 ноября 2015 г. № 51);

методологические рекомендации по расчету индекса стоимости жизни в отдельных городах РФ (приказ Росстата от 8 августа 2012 г. № 440).

До января 2022 года методология расчета оценки недельного ИПЦ предполагала учет изменений средних цен по Российской Федерации на наблюдаемые товары (услуги)–представители, агрегируемых с учетом постоянных удельных весов. Это отличалось от методики расчета месячного ИПЦ, который происходил по формуле Ласпейреса.

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