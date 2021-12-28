Неформальная встреча глав государств СНГ

Source: President of Russia – Kremlin

В.Путин: Уважаемые коллеги, добрый день!

Позвольте прежде всего поблагодарить вас за то, что вы приняли приглашение и приехали в Россию, в Петербург, на встречу, которая стала уже фактически традиционной. Мы до пандемии регулярно встречались в Питере перед Новым годом.

Этот год особенный для СНГ: в этом году состоялось 30-летие создания организации – совсем недавно, в декабре. Я имел удовольствие всех вас поздравить и с 30-летием независимости и сейчас делаю это с удовольствием в личном формате.

Это необычный вариант встреч, чаще мы работаем в режиме онлайн, но есть такая возможность встретиться, значит, этим нужно воспользоваться, я с вами полностью согласен и хочу поблагодарить инициаторов этой встречи за сегодняшнее мероприятие. Несмотря на то что оно проходит в России, в Петербурге, практически каждый из вас так или иначе высказался за организацию встречи именно в таком режиме.

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У нас за прошедшие годы и десятилетия многое и кардинально поменялось. Вместе с тем хочу отметить, что само создание организации было, безусловно, оправданным, интеграция по очень многим направлениям углублялась в разных аспектах: и в сфере обеспечения безопасности наших государств, и в сфере экономики.

Должен сказать, что в целом сохранившиеся связи ещё со времён Советского Союза играют свою положительную роль. Это общие коммуникации, общие предприятия, которые работают как партнёры, цепочки создания дополнительной стоимости в достаточно высокой степени кооперации – всё это не только сохранилось, но многое было продвинуто, развито на совершенно новой почве, на совершенно новой базе.

Это даёт нам возможность проходить и тяжёлое время пандемии. Все страны мира столкнулись с ней, и это имеет серьёзные последствия в сфере экономики, в социальной сфере, но нам, сохраняя те возможности и конкурентные преимущества, которые нам достались из прошлого, удаётся преодолевать эти сложности даже лучше, чем во многих других странах мира. Я хочу сказать, что мы в России поддерживали и намерены поддерживать эти отношения в будущем.

Одна из главных тем, ради которой мы собрались в таком текущем режиме, требующая более глубокого обсуждения, я уже упомянул об этом, – это наша общая борьба с пандемией коронавирусной инфекции. Наши коллеги сотрудничают очень конкретно, глубоко, в ежедневном режиме. Это касается совместной научной деятельности, разработки лекарственных препаратов, профилактических средств, обмена и тест-системами, и другими средствами преодоления этой болезни.

И для того чтобы начать нашу работу, нашу дискуссию, я пригласил сегодня главного санитарного врача России Анну Юрьевну Попову. Она у нас возглавляет структуру в Правительстве, которая организует работу по этому направлению и сотрудничество со своими коллегами во всех странах СНГ. Она доложит нам сейчас своё видение того, где мы находимся на этом пути и что, по мнению специалистов, наших с вами специалистов, нужно сделать совместно для того, чтобы эффективно двигаться дальше, преодолевая эту проблему, эту эпидемию.

Анна Юрьевна, пожалуйста, прошу Вас.

Продолжение следует.

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