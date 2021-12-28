Е. Бибикова посетила Великолукский дом-интернат для пожилых людей

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор ознакомилась с работой учреждения, условиями проживания пожилых людей, провела встречу с коллективом.

Елена Бибикова посетила государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Псковской области «Великолукский дом-интернат для престарелых и инвалидов»

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Елена Бибикова посетила государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Псковской области «Великолукский дом-интернат для престарелых и инвалидов»

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Елена Бибикова посетила государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Псковской области «Великолукский дом-интернат для престарелых и инвалидов»

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Елена Бибикова посетила государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Псковской области «Великолукский дом-интернат для престарелых и инвалидов»

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Елена Бибикова посетила государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Псковской области «Великолукский дом-интернат для престарелых и инвалидов»

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Заместитель председателя Комитета СФ по социальной политике, представитель от исполнительного органа государственной власти Псковской области Елена Бибикова БибиковаЕлена Васильевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Псковской области посетила государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Псковской области «Великолукский дом-интернат для престарелых и инвалидов».

В старейшем в регионе стационарном учреждении в настоящее время проживают 316 человек, из которых 132 имеют особый социальный статус – это «дети войны», «труженики тыла», «несовершеннолетние узники», ветераны труда.

Елена Бибикова ознакомилась с условиями проживания пожилых граждан и людей с ограниченными возможностями здоровья, объемами и направлениями предоставляемой социальной помощи и услуг.

Вместе с директором стационара Ольгой Скригаловской, председателем комитета по социальной защите региона Ольгой Евстигнеевой, заместителем председателя Татьяной Николаевой, руководителем территориального отдела соцзащиты Марией Ульяновой сенатор обсудила вопросы, требующие решения и поддержки на законодательном уровне.

«В стационарных учреждениях круглосуточного пребывания, как правило, проживают одинокие люди, часто с множественными заболеваниями, крайне нуждающиеся в постоянной помощи и заботе. С годами многим из пожилых людей становится не под силу обслуживать себя, ежедневно выполняя необходимые хозяйственные дела. Помогает государственный стационар, где есть медицинская помощь, для желающих организуют досуг и различные занятия», — считает Елена Бибикова.

«Великолукский интернат — один из лучших в Псковской области. В рамках задач по продлению активного здорового долголетия, стоящих перед социальной сферой страны, а также мероприятий, реализуемых в рамках «Стратегии действий в интересах граждан старшего поколения до 2025 года», были обсуждены новые направления работы», — сообщила Елена Бибикова.

Сенатор поблагодарила коллектив учреждения за нелегкий труд, требующий терпения, душевных качеств.

Елена Бибикова рассказала участникам встречи о направлениях развития системы социальной защиты, о создании социального казначейства и Социального фонда. Особое внимание сенатор обратила на новое законодательство и законодательные инициативы, находящиеся на контроле Совета Федерации.

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